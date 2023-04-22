Єфросиніна розповіла, як тримається під час війни та що першочергово відвідає у Криму
Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна запропонувала підписникам поставити їй будь-які запитання у соцмережі. На деякі з них зірка українського шоу-бізнесу відверто відповіла.
Відповідні публікації Маша зробила у своїх Instastories.
Подробиці
Підписники поцікавились в 43-річної шоувумен, яка особиста рутина допомагає їй залишатися стійкою в такий непростий для країни час.
"Пілатес — я займаюсь ним в Києві та коли буваю в Варшаві. Дисципліна в харчуванні. Трансцендентальна медитація. І моя найдивовижніша психоаналітикиня", — зізналась Маша.
Трансцендентальна медитація є однією з найбільш широко застосовуваних і ретельно вивчених медитаційних практик. Широко використовується як методика зниження стресу і розкриття повного потенціалу розуму. Цього навчають інструктори, які пройшли спеціальну підготовку.
Що відвідає в Криму
Єфросиніна народилась, виросла та закінчила школу в Керчі. Після деокупації півострова шоувумен знає, що саме відвідає першим. Це стане могила її батька Олександра Борисовича. Він пішов з життя, коли телеведучій був 21 рік.
Нагадаємо, раніше ми писали, чому Єфросиніна майже нічого не розповідає про єдину доньку Нану. Також ми писали про реакцію Єфросиніної на інформацію, що її матір нібито їздила в Москву на свято під час війни.