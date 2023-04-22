Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Єфросиніна розповіла, як тримається під час війни та що першочергово відвідає у Криму arrow

Єфросиніна розповіла, як тримається під час війни та що першочергово відвідає у Криму

22 квітня 2023 10:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Єфросиніна розповіла, як тримається під час війни та що першочергово відвідає у Криму
Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram /mashaefrosinina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна запропонувала підписникам поставити їй будь-які запитання у соцмережі. На деякі з них зірка українського шоу-бізнесу відверто відповіла.

Відповідні публікації Маша зробила у своїх Instastories.

Читайте також:

Подробиці

Підписники поцікавились в 43-річної шоувумен, яка особиста рутина допомагає їй залишатися стійкою в такий непростий для країни час. 

"Пілатес я займаюсь ним в Києві та коли буваю в Варшаві. Дисципліна в харчуванні. Трансцендентальна медитація. І моя найдивовижніша психоаналітикиня", — зізналась Маша. 

Трансцендентальна медитація є однією з найбільш широко застосовуваних і ретельно вивчених медитаційних практик. Широко використовується як методика зниження стресу і розкриття повного потенціалу розуму. Цього навчають інструктори, які пройшли спеціальну підготовку.

Що відвідає в Криму

Єфросиніна народилась, виросла та закінчила школу в Керчі. Після деокупації півострова шоувумен знає, що саме відвідає першим. Це стане могила її батька Олександра Борисовича. Він пішов з життя, коли телеведучій був 21 рік.

Маша Єфросиніна з родиною в Криму. Фото: Instagram /mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Єфросиніна майже нічого не розповідає про єдину доньку Нану. Також ми писали про реакцію Єфросиніної на інформацію, що її матір нібито їздила в Москву на свято під час війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB