Єфросиніна розповіла, як тримається під час війни та що першочергово відвідає у Криму

Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram /mashaefrosinina

Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна запропонувала підписникам поставити їй будь-які запитання у соцмережі. На деякі з них зірка українського шоу-бізнесу відверто відповіла.

Відповідні публікації Маша зробила у своїх Instastories.

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Подробиці

Підписники поцікавились в 43-річної шоувумен, яка особиста рутина допомагає їй залишатися стійкою в такий непростий для країни час.

"Пілатес — я займаюсь ним в Києві та коли буваю в Варшаві. Дисципліна в харчуванні. Трансцендентальна медитація. І моя найдивовижніша психоаналітикиня", — зізналась Маша.

Трансцендентальна медитація є однією з найбільш широко застосовуваних і ретельно вивчених медитаційних практик. Широко використовується як методика зниження стресу і розкриття повного потенціалу розуму. Цього навчають інструктори, які пройшли спеціальну підготовку.

Що відвідає в Криму

Єфросиніна народилась, виросла та закінчила школу в Керчі. Після деокупації півострова шоувумен знає, що саме відвідає першим. Це стане могила її батька Олександра Борисовича. Він пішов з життя, коли телеведучій був 21 рік.

Маша Єфросиніна з родиною в Криму. Фото: Instagram /mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Єфросиніна майже нічого не розповідає про єдину доньку Нану. Також ми писали про реакцію Єфросиніної на інформацію, що її матір нібито їздила в Москву на свято під час війни.