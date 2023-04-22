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Ефросинина рассказала, как держится во время войны и что первоочередно посетит в Крыму

22 апреля 2023 10:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ефросинина рассказала, как держится во время войны и что первоочередно посетит в Крыму
Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram /mashaefrosinina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина предложила подписчикам задать ей любые вопросы в соцсети. На некоторые звезда украинского шоу-бизнеса откровенно ответила.

Соответствующие публикации Маша сделала в своих Instastories.

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Подробности

Подписчики поинтересовались у 43-летней шоувумен, какая личная рутина помогает ей оставаться стойкой в столь непростое для страны время.

"Пилатеся занимаюсь им в Киеве и когда бываю в Варшаве. Дисциплина в питании. Трансцендентальная медитация. И мой самый удивительный психоаналитик", — призналась Маша.

Трансцендентальная медитация является одной из наиболее широко применяемых и тщательно изученных медитационных практик. Широко используется как методика снижения стресса и раскрытия полного потенциала ума. Ей обучают инструкторы, прошедшие специальную подготовку.

Что посетит в Крыму

Ефросинина родилась, выросла и окончила школу в Керчи. После деоккупации полуострова шоувумен знает, что посетит первым. Это станет могила ее отца Александра Борисовича. Он ушел из жизни, когда телеведущей был 21 год.

Маша Ефросинина с семьей в Крыму. Фото: Instagram /mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, почему Ефросинина почти ничего не рассказывает о единственной дочери Нане. Также мы писали о реакции Ефросининой на информацию, что ее мать якобы ездила в Москву на праздник во время войны.

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