Ефросинина рассказала, как держится во время войны и что первоочередно посетит в Крыму

Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram /mashaefrosinina

Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина предложила подписчикам задать ей любые вопросы в соцсети. На некоторые звезда украинского шоу-бизнеса откровенно ответила.

Соответствующие публикации Маша сделала в своих Instastories.

Читайте также:

Подробности

Подписчики поинтересовались у 43-летней шоувумен, какая личная рутина помогает ей оставаться стойкой в столь непростое для страны время.

"Пилатес — я занимаюсь им в Киеве и когда бываю в Варшаве. Дисциплина в питании. Трансцендентальная медитация. И мой самый удивительный психоаналитик", — призналась Маша.

Трансцендентальная медитация является одной из наиболее широко применяемых и тщательно изученных медитационных практик. Широко используется как методика снижения стресса и раскрытия полного потенциала ума. Ей обучают инструкторы, прошедшие специальную подготовку.

Что посетит в Крыму

Ефросинина родилась, выросла и окончила школу в Керчи. После деоккупации полуострова шоувумен знает, что посетит первым. Это станет могила ее отца Александра Борисовича. Он ушел из жизни, когда телеведущей был 21 год.

Маша Ефросинина с семьей в Крыму. Фото: Instagram /mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, почему Ефросинина почти ничего не рассказывает о единственной дочери Нане. Также мы писали о реакции Ефросининой на информацию, что ее мать якобы ездила в Москву на праздник во время войны.