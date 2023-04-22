Ефросинина рассказала, как держится во время войны и что первоочередно посетит в Крыму
Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина предложила подписчикам задать ей любые вопросы в соцсети. На некоторые звезда украинского шоу-бизнеса откровенно ответила.
Соответствующие публикации Маша сделала в своих Instastories.
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Подписчики поинтересовались у 43-летней шоувумен, какая личная рутина помогает ей оставаться стойкой в столь непростое для страны время.
"Пилатес — я занимаюсь им в Киеве и когда бываю в Варшаве. Дисциплина в питании. Трансцендентальная медитация. И мой самый удивительный психоаналитик", — призналась Маша.
Трансцендентальная медитация является одной из наиболее широко применяемых и тщательно изученных медитационных практик. Широко используется как методика снижения стресса и раскрытия полного потенциала ума. Ей обучают инструкторы, прошедшие специальную подготовку.
Что посетит в Крыму
Ефросинина родилась, выросла и окончила школу в Керчи. После деоккупации полуострова шоувумен знает, что посетит первым. Это станет могила ее отца Александра Борисовича. Он ушел из жизни, когда телеведущей был 21 год.
Напомним, ранее мы писали, почему Ефросинина почти ничего не рассказывает о единственной дочери Нане. Также мы писали о реакции Ефросининой на информацию, что ее мать якобы ездила в Москву на праздник во время войны.