Маша Ефросинина призналась о домогательствах на популярном телешоу

Инфлюенсер, общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен, общественный деятель Маша Ефросинина призналась, что в самом начале своей телекарьеры, ее домогался режиссер. По этому поводу уроженка оккупированного Крыма опубликовала откровенный лонгрид.

Он появился в Instagram Ефросининой.

Читайте также:

Маша Ефросинина о домогательствах

Накануне художественного руководителя Молодого театра и КНУ имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Впоследствии стало известно о других заявлениях в отношении других преподавателей этого вуза. На фоне скандальных новостей Маша Ефросинина рассказала собственный опыт, который не имеет общего с преподавателями университета. Но тематика — та же.

Почти 27 лет Ефросинина молчала об этом. Тогда она стремилась, чтобы об этом никто из съемочной группы не узнал. По словам Ефросининой, она боялась, что ее единственная подруга может что-то заподозрить.

"Меня домогался режиссер моего первого телевизионного шоу… Мне было 18 лет. Я студентка университета в поисках работы. Вышеупомянутая подруга приводит меня на шоу, где работает сама, чтобы дать возможность подзаработать немного администратором. Продюсер проекта видит во мне необычную для телевидения живую и веселую энергию, нестандартную для ведущей внешность… Поэтому меня сажают в кадр на супер эпизодическую роль — принимать звонки от телезрителей", — вспомнила Ефросинина.

Откровенная публикация Маши Ефросининой в соцсетях. Скриншоты: Instagram/mashaefrosinina

По словам Ефросининой, режиссеру того шоу эта идея не понравилась. Он продемонстрировал несогласие с решением продюсера и начал игнорировать начинающую звезду. Сама же Ефросинина старалась его не раздражать, потому что заработная плата перекрывала многие расходы.

Впоследствии, уверяет Ефросинина, он стал подстраивать пребывание наедине. Это он объяснял необходимыми репетициями и обучением, чтобы молодая студентка получала опыт.

"Так он начал ко мне прикасаться. И однажды взял за шею и впился в мои губы своим мерзким вонючим от сигарет ртом, пробивая мои сжатые зубы своим длинным шершавым языком. Параллельно пытаясь залезть мне под трусики своими засохшими пальцами. Хотелось блевать. Я сбежала. Никому ничего не сказала", — заявила Ефросинина.

После этой ситуации шоу по неизвестным для Ефросининой причинам закрыли.

Ефросинина отметила, что телешоу закрыли. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

В своей откровенной публикации Ефросинина не назвала название телешоу, как и не объявила имя обидчика. Впрочем, в апреле 2024 года на Youtube-канале "Українська правда" вышло ее интервью, в котором она упоминала об этом шоу и проекте. Но о домогательствах тогда Ефросинина не рассказала.

"Я искала работу, пришла на "Первый Национальный" администратором к Юре Горбунову и Ольге Бурой. Они уже тогда вели четвертый эфир такой игры под названием "Щасливий дзвінок"... Когда пришла, не проработала ни дня, мне сказали: "О, какая смешная". Я была большая, на 20 кг больше, очень веселая, энергичная. А Оля была такая хрупкая… И продюсерам показалось, что мы будем классными антиподами", — рассказала ранее в интервью "УП" Ефросинина.

Маша Ефросинина (слева) с Юрием Горбуновым и Ольгой Бурой в программе "Щасливий дзвінок". Скриншот: YouTube/retrostyle9843

Согласно данным в сети, у телепрограммы "Щасливий дзвінок" было два режиссера. Это Игорь Щербаков и Вячеслав Матвеев. В своей заметке Ефросинина не дала больше информации, чтобы можно было бы понять о ком была речь. Возможно, точку в этом вопросе общественный деятель поставит уже в скором времени.

Продолжение откровенной публикации Маши Ефросининой. Скриншоты: Instagram/mashaefrosinina

Ефросинина призвала женщин не молчать. Скриншоты: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что актриса Екатерина Тышкевич обвинила преподавателя КНУ имени Карпенко-Карого в домогательствах. Также мы рассказывали, что актриса Ольга Сумская шокировала историей о домогательствах режиссеров.