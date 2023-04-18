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Ефросинина призналась, почему почти ничего не рассказывает о единственной дочери

18 апреля 2023 09:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ефросинина призналась, почему почти ничего не рассказывает о единственной дочери
Шоувумен Маша Ефросинина и ее дочь Нана. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После начала полномасштабной войны шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина увезла детей в Европу. Сын Александр вместе с ее матерью живут в Варшаве (впрочем, сейчас приехали в Киев). Маша иногда публикует с ним фото и видео. А вот о 19-летней дочери Нане Ефросинина почти ничего не рассказывает.

В интервью, появившемся на YouTube-канале LIGAnet Маша поведала, почему не делится информацией о девушке

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Некоторое время Нана училась в Канаде. Там она встретила пандемию COVID-19. Впрочем, большое расстояние от дома сказалось — девушка вернулась в Украину. Полномасштабную войну она встретила с семьей в Киеве.

Сейчас она живет и учится в Нидерландах. В интервью Маша рассказала, почему почти ничего не рассказывает о Нане и публикует общие фото только с разрешения дочери.

"Нана не очень любит публичность. Она даже не позволяет мне рассказывать. И на все мои вопросы, почему все так жестко и строго, она сказала: "Мама, представь себе, что тебе нравится публичность, а мне вот с точностью и наоборот. Я не понимаю всего того, что испытываешь ты. Мне не нравится, когда меня обсуждают. Мне не нравится, когда говорят за меня. Мне не нравится, когда меня снимают, мне даже не нравится, когда меня снимают на улице. Я этого не хочу. Я хочу свободы, я хочу свободной жизни. Я хочу принадлежать сама себе", — рассказала Маша.

Фрагмент в видео с 18:57

Напомним, ранее мы писали, что Ефросинина эмоционально отреагировала на информаци , что ее мать якобы ездила в Москву на праздник во время войны. Также мы рассказывали историю любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева.

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