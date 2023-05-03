Ефросинина призналась, что они с мужем забыли о годовщине своего знакомства

Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина пообщалась по видеосвязи со своим мужем, бизнесменом, а ныне защитником Украины Тимуром Хромаевым. Впервые звездная пара забыла о собственной годовщине знакомства.

Об этом Маша рассказала в своих Instastories.

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В своих соцсетях Ефросинина показала скриншот с видеозвонка с Тимуром. Звездная пара обсудила многие вопросы, но забыла об одном из самых главных.

2 мая исполнился 21 год с момента их знакомства на набережной Ялты. Однако и Маша, и Тимур просто забыли об этой дате. В сториз шоувумен рассказала — до 2021 года они всегда уезжали куда-то в эти дни. В 2022-м не забыли, но по понятным причинам не праздновали.

"Ничего, я надеюсь, что в следующем году 22-ю годовщину знакомства мы в Ялте на набережной и отпразднуем", — подытожила Маша.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром. Фото: Instastories/mashaefrosinina

Как познакомились Маша и Тимур

В начале нулевых Ефросинина поехала в Ялту, чтобы расвеяться с подругами. Маша переживала расставание с молодым человеком, поэтому ей нужно было сменить атмосферу. Телезвезду узнавали на улицах, тогда она уже несколько лет вела популярное утреннее шоу "Подъем" с Юрием Горбуновым.

"Наша судьбоносная встреча состоялась очень забавно. Мы оказались в одно и то же время у одного киоска. Я покупала яблочный сок, а он — воду. Так и столкнулись. Тимур спросил: "Я вас где-то видел?". Я, звезда, кинематографически проткнула соломинкой коробку с яблочным соком, взяла трубочку ее в зубы, начала втягивать сок и при этом сказала: "Очень смешно", — рассказала в одном из интервью Маша.

По словам Ефросининой, на тот момент она разочаровалась в мужчинах и совсем не собиралась в ближайшее время строить новые отношения, так звонко отреагировала на его внимание. Впрочем, роман стал стремительно развиваться.

Напомним, ранее мы рассказывали историю любви Ефросининой и Хромаева. Также мы писали, что дочь Маши Ефросининой впервые с начала войны вернулась в Украину и застала тревогу.