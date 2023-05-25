Ефросинина встретила 44-летие в пустой квартире: кого поблагодарила шоувумен

Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: google.com

Сегодня, 25 мая, шоувумен Маша Ефросинина отмечает свой день рождения. Общественному деятелю исполнилось 44 года. По этому поводу она опубликовала черно-белое фото и сообщила, где встретила день рождения.

Соответствующий пост доступен в Instagram Маше.

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День рождения Ефросининой

В отличие от большинства своих коллег, шоувумен не стала объявлять сбор средств на благотворительные инициативы. Маша объяснила это тем, что ее подписчики, друзья, знакомые и просто неравнодушные делали это почти каждый день на протяжении последнего года, когда она просила о помощи.

Ефросинина поблагодарила всех, кто поддерживал ее и продолжает это делать. Также шоувумен сообщила, где именно встретила первые часы дня рождения.

"Сегодня я сижу одна в пустой квартире, где родились и выросли мои дети, где каждый день мой муж готовил мне завтрак.. Я не могу с ним сбежать на несколько дней в Европу в этот день, как мы обычно делали… Я не зарабатываю и близко столько, сколько зарабатывала, я не купила себе ничего, чтобы порадовать себя, потому что лучше повезу детей на море... Но я счастлива! Ибо у меня есть просто море любви от людей! И я точно знаю, что скоро вся моя жизнь обязательно вернется, и станет еще лучше", — написала Ефросинина.

День рождения — особая дата для Марии. Много лет назад во время одной из премий, проведение которой пришлось на 25 мая, ее тогда еще будущий муж, бизнесмен и защитник Украины Тимур Хромаев понял, что Ефросинина та же и единственная.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев. Фото: google.com

Напомним, раньше мы писали, что Ефросинина с мужем забыли о годовщине своего знакомства. Также мы рассказывали, что дочь Маши Ефросининой впервые с начала войны вернулась в Украину и застала тревогу.