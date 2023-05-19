Маша Єфросиніна відреагувала на свій арешт у росії – ведуча розгнівано звернулася до публіки

Українська телеведуча Маша Єфросиніна та співак Філіп Кіркоров. Фото: колаж Новини.LIVE

Відому українську телеведучу Машу Єфросиніну заочно арештували в росії нібито через загрозу, яку вона несе. Тому популярна ведуча відреагувала на цей арешт та згадала російського артиста Філіпа Кіркорова, який підтримує війну в Україні.

Відповідну публікацію Маша Єфросиніна розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Вчора натрапила на комент : "Та що там Єфросиніна робить окрім того, що пи..дить?" І якщо наша фейсбук спільнота невпинно мене сношає (там, насправді взагалі не важливо, скільки і що ти робиш), то в мордорі так звані "органи" розгледіли в моїх вербальних актах загрозу їх "великій імперії" та злочин, який тягне на уголовну справу та, увага, "заочний" арешт!", – написала Маша Єфросиніна.

Крім того, популярна українська телеведуча згадала знаменитого російського артиста Філіпа Кіркорова. Тим не менш, Маша Єфросиніна навіть не думає засмучуватися, вона закликала продовжувати робити те, що робить кожен український громадянин.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна у своїй програмі. Фото: скріншот з YouTube

"Молю, "заочно арестовали"! Это чтобы что? Чтобы содрогнулась новая ж*па киркорова, чтоб не повадно было местной шобле даже думать рты открывать? Але мене, звісно, це не може не радувати! Продовжуємо в тому ж дусі - говоримо правду, не замовчуємо знищення українського народу кривавим режимом плєшкі з бункеру! І не припиняємо мантру #йбнрснздхннх Слава Україні Героям Слава", – також додала відома українська телеведуча.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська ведуча Маша Єфросиніна зробила відверте зізнання на публіку.

Раніше ми розповідали про те, що відома телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, як вона тримається під час війни.

Також ми повідомляли про те, що популярна телеведуча Маша Єфросиніна зворушливо звернулася до рідної доньки.