Ева Лонгория в Каннах вышла в наряде от короля вечерних платьев

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Актриса Ева Лонгория поразила очередным модным выбором в Каннах. Звезда "Отчаянных домохозяек" вышла в платье от именитого дизайнера.

Об этом пишет Daily Mail.

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На Каннском кинофестивале Ева Лонгория уже привлекала внимание смелыми платьями и роскошными украшениями. В этот раз актриса выбрала для красной дорожки платье от ливанского кутюрье Elie Saab.

Ева Лонгория. Фото: Reuters

Ева Лонгория. Фото: Reuters

Наряд из летней коллекции модельера Ева Лонгория дополнила бриллиантовыми украшениями и спокойным макияжем. Прозрачная одежда со вставками телесного цвета была расшита вручную.

Эли Сааб — звездный дизайнер. Селебрити обожают наряды от этого кутюрье, особенно выбирают его платья для красных дорожек различных кинопремий. За яркость и праздничность Сааба прозвали королем вечерних и свадебных платьев. Часто его изделия украшены драгоценностями и расшиты вручную. Ливанский дизайнер искусно подчеркивает красоту женского тела.

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Кстати, Ева не единственная кто поражала ярким нарядом в Каннах в этом году.

Актриса Сальма Хайек рассказала о своем дорогом платье, которое выбрала для Канн. 270 часов ручной работы, 1 976 000 черных пайеток и 2769 часов ручной вышивки понадобилось для создания 15-килограммового платья звезды от Balenciaga.

Ранее модель Эльза Хоск поразила необычным выбором наряда для Каннского кинофестиваля. Красавица прошлась по красной дорожке в двух платьях.

Напомним, голливудская актриса Мэдисон Де Ла Гарза, сыгравшая дочь Габриэль (Ева Лонгория) в последних четырех сезонах сериала "Отчаянные домохозяйки", заявила, что во время съемок стала жертвой хейтеров из-за своего лишнего веса. Это привело к проблемам с ее питанием и психикой.