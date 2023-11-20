Єва Лонгорія у відвертих образах прикрасила сторінки відомого глянцю

Акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/

Акторка та продюсерка Єва Лонгорія стала героїнею стильної фотосесії. Зірка у яскравих образах знялась для модного глянцю Harper's Bazaar España.

Фото красуня запостила в Instagram.

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Акторка позувала у сукнях та брючних костюмах, демонструючи у всій красі підтягнуту фігуру. Доповнила образ яскравими аксесуарами та підборами. Раніше Єва зізналася, що тренується одну годину на день. Вона є великою прихильницею стрибків на батуті та поєднує його з йогою та силовими тренуваннями.

Акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/

Акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/

Акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/

Акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/

Акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/

Акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/

Акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/

Акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/

Акторка Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria/

"Я справді займаюся для свого психічного здоров'я. Якщо мені доведеться прокинутися рано і полетіти, коли я приземлюся, я піду на прогулянку, тому що я не встигла потренуватися. Навіть якщо це просто розяжка, мені потрібно щось зробити", — ділиться зірка.

Особистий тренер знаменитості Грант Робертс сказав Hollywood Life: "Вона прокидається без косметики на обличчя. Вона має вигляд на мільйон доларів, завжди щаслива, вкладається в роботу. Я ніколи не бачив її в поганому настрої. Вона надзвичайно щедра. Я маю на увазі, що вона надлюдина, я не знаю, як інакше це пояснити".

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