Ева Лонгория в откровенных образах украсила страницы известного глянца

Актриса Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria/

Актриса и продюсер Ева Лонгория стала героиней стильной фотосессии. Звезда в ярких образах снялась для модного глянца Harper's Bazaar España.

Фото красавица запостила в Instagram.

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Актриса позировала в платьях и брючных костюмах, демонстрируя во всей красе подтянутую фигуру. Дополнила образ яркими аксессуарами и каблуками. Ранее Ева призналась, что тренируется один час в день. Она большая поклонница прыжков на батуте и сочетает его с йогой и силовыми тренировками.

Актриса Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria/

Актриса Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria/

Актриса Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria/

Актриса Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria/

Актриса Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria/

Актриса Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria/

Актриса Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria/

Актриса Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria/

Актриса Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria/

"Я действительно занимаюсь для своего психического здоровья. Если мне придется проснуться рано и улететь, когда я приземлюсь, я пойду на прогулку, потому что я не успела потренироваться. Даже если это просто растяжка, мне нужно что-то сделать", — делится звезда.

Личный тренер знаменитости Грант Робертс сказал Hollywood Life: "Она просыпается без косметики на лице. Она выглядит на миллион долларов, всегда счастлива, вкладывается в работу. Я никогда не видел ее в плохом настроении. Она очень щедра. Я имею в виду, что она сверхчеловек, я не знаю, как иначе это объяснить".

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