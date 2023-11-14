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Ксенія Мішина оголила сталевий прес та відповіла хейтерам

14 листопада 2023 18:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ксенія Мішина оголила сталевий прес та відповіла хейтерам
Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ксенія Мішина активно веде свої соціальні мережі. Зірка публікує розкішні фотосесії та подробиці особистого життя, через що стає нерідко об'єктом критики.

Що думає з цього приводу Мішина написала у своєму Instagram.

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Мішина зізнається, що на її фото реагують по-різному, дехто не шкодує компліментів, а хтось щедрий на хейт. Акторка переконана, що кожна оцінка чи судження є просто думкою, простою точкою зору.

 

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

 

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

"Все, що ми про себе думаємо, всі наші переконання — це наслідки того, що ми дізналися після свого народження. Від мами, тата, суспільства. Вони передали нам інформацію якими ми повинні бути, і якими бути не можна. Нас познайомили зі стандартами, нам нав'язали погляди. І ми з цим погодились. Тепер ми інтерпретуємо себе та судимо про себе згідно з усім, що знаємо. Сьогодні ми хороші, завтра погані, винні, божевільні, сильні, слабкі, красиві, потворні. Ми ті, якими себе вважаємо в залежності від обставин. Над нашим життям повністю домінує система переконань, яку ми засвоїли", — говорить зірка.

Мішина говорить, що реальне Я – унікальне, і воно не має нічого спільного з тим, що ми знаємо про себе.

Нагадаємо, Мішина розповіла, як батько її сина намагався повернутися у їхнє життя.

Раніше Ксенію Мішину розкритикували за візит у школу у відвертому вбранні.

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