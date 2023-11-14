Ксенія Мішина оголила сталевий прес та відповіла хейтерам
Акторка Ксенія Мішина активно веде свої соціальні мережі. Зірка публікує розкішні фотосесії та подробиці особистого життя, через що стає нерідко об'єктом критики.
Що думає з цього приводу Мішина написала у своєму Instagram.
Спокуслива фотосесія Ксенії Мішиної
Мішина зізнається, що на її фото реагують по-різному, дехто не шкодує компліментів, а хтось щедрий на хейт. Акторка переконана, що кожна оцінка чи судження є просто думкою, простою точкою зору.
"Все, що ми про себе думаємо, всі наші переконання — це наслідки того, що ми дізналися після свого народження. Від мами, тата, суспільства. Вони передали нам інформацію якими ми повинні бути, і якими бути не можна. Нас познайомили зі стандартами, нам нав'язали погляди. І ми з цим погодились. Тепер ми інтерпретуємо себе та судимо про себе згідно з усім, що знаємо. Сьогодні ми хороші, завтра погані, винні, божевільні, сильні, слабкі, красиві, потворні. Ми ті, якими себе вважаємо в залежності від обставин. Над нашим життям повністю домінує система переконань, яку ми засвоїли", — говорить зірка.
Мішина говорить, що реальне Я – унікальне, і воно не має нічого спільного з тим, що ми знаємо про себе.
Нагадаємо, Мішина розповіла, як батько її сина намагався повернутися у їхнє життя.
Раніше Ксенію Мішину розкритикували за візит у школу у відвертому вбранні.
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