Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Відчайдушна домогосподарка" Єва Лонгорія вразила розкішною фігурою у бікіні arrow

"Відчайдушна домогосподарка" Єва Лонгорія вразила розкішною фігурою у бікіні

14 серпня 2023 19:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Відчайдушна домогосподарка" Єва Лонгорія вразила розкішною фігурою у бікіні
Акторка Єва Лонгорія. Фото: https://www.instagram.com/evalongoria/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

48-річна Єва Лонгорія розбурхала порадувала фоловерів фото біля басейну. Зірка, як завжди, продемонструвала неймовірну фізичну форму.

Акторка опублікувала світлини в Instagram.

Читайте також:

Іспанські канікули

Лонгорія у зеленому мінібікіні позувала під час відпочинку у Марбельї На фото зірка "Відчайдушних домогосподарок" ефектно виходить з басейну.

"Весела неділя", — підписала знімки Лонгорія.

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: https://www.instagram.com/evalongoria/

Раніше Єва поділилася про свій розпорядок тренувань, сказавши, що тренується одну годину на день. Вона є великою прихильницею стрибків на батуті та поєднує його з йогою та силовими тренуваннями.

"Я справді займаюся для свого психічного здоров'я. Якщо мені доведеться прокинутися рано і полетіти, коли я приземлюся, я піду на прогулянку, тому що я не встигла потренуватися. Навіть якщо це просто розтяжка, мені потрібно щось зробити", — говорить зірка Women's Health.

Акторка не жаліє себе під час спортивних тренувань, а ще вона завжди у гарному настрої. Про це розповів її особистий тренер.

"Вона прокидається без макіяжу і виглядає на мільйон. Вона завжди щаслива. Ніколи не бачив її у поганому гуморі. Єва надзвичайно щедра, вона надлюдина. Я не знаю, як ще описати її. Вона любить перевірені тренування з вагою та поєднує їх з незвичними вправами", — розповів тренер акторки.

Єва Лонгорія 7 років щасливо заміжня за продюсером Жозе Бастоном, від якого народила сина. Пара познайомилася у 2013 році через спільних друзів. У чоловіка від попередніх стосунків троє дітей. 19-річні близнюки та 27-річна донька. У 2003 році Бастон втратив сина від своєї колишньої дружини Наталії Есперон. Хлопчик помер за кілька днів після свого народження.

Нагадаємо, ексдружина Кличка похизувалась фігурою у відвертій сукні.

Раніше Єва Лонгорія у Каннах вийшла у вбранні від короля вечірніх суконь.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз