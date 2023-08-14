"Відчайдушна домогосподарка" Єва Лонгорія вразила розкішною фігурою у бікіні

Акторка Єва Лонгорія. Фото: https://www.instagram.com/evalongoria/

48-річна Єва Лонгорія розбурхала порадувала фоловерів фото біля басейну. Зірка, як завжди, продемонструвала неймовірну фізичну форму.

Акторка опублікувала світлини в Instagram.

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Лонгорія у зеленому мінібікіні позувала під час відпочинку у Марбельї На фото зірка "Відчайдушних домогосподарок" ефектно виходить з басейну.

"Весела неділя", — підписала знімки Лонгорія.

Акторка Єва Лонгорія. Фото: https://www.instagram.com/evalongoria/

Раніше Єва поділилася про свій розпорядок тренувань, сказавши, що тренується одну годину на день. Вона є великою прихильницею стрибків на батуті та поєднує його з йогою та силовими тренуваннями.

"Я справді займаюся для свого психічного здоров'я. Якщо мені доведеться прокинутися рано і полетіти, коли я приземлюся, я піду на прогулянку, тому що я не встигла потренуватися. Навіть якщо це просто розтяжка, мені потрібно щось зробити", — говорить зірка Women's Health.

Акторка не жаліє себе під час спортивних тренувань, а ще вона завжди у гарному настрої. Про це розповів її особистий тренер.

"Вона прокидається без макіяжу і виглядає на мільйон. Вона завжди щаслива. Ніколи не бачив її у поганому гуморі. Єва надзвичайно щедра, вона надлюдина. Я не знаю, як ще описати її. Вона любить перевірені тренування з вагою та поєднує їх з незвичними вправами", — розповів тренер акторки.

Єва Лонгорія 7 років щасливо заміжня за продюсером Жозе Бастоном, від якого народила сина. Пара познайомилася у 2013 році через спільних друзів. У чоловіка від попередніх стосунків троє дітей. 19-річні близнюки та 27-річна донька. У 2003 році Бастон втратив сина від своєї колишньої дружини Наталії Есперон. Хлопчик помер за кілька днів після свого народження.

Нагадаємо, ексдружина Кличка похизувалась фігурою у відвертій сукні.

Раніше Єва Лонгорія у Каннах вийшла у вбранні від короля вечірніх суконь.