Спокуслива Сальма Гайєк влаштувала танці у бікіні

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом. Зірка подякувала фоловерам за їхню підтримку.

З цієї нагоди акторка показала спокусливе відео у своєму Instagram.

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Подяка за любов та підтримку

За словами Гайєк, вона тепер знає, які фото та відео подобаються її шанувальникам найбільше. Адже саме звабливі знімки збільшили армію її фанатів до 25 мільйонів.

"Я не можу повірити в це, 25 мільйонів фоловерів! Дякую вам дуже, кожному з вас. Дивлячись, як ви обожнюєте мої фото в бікіні, це відео для всіх вас. Я ненавиджу тренування, але обожнюю святкувати моменти як цей, танцюючи у воді. Я дійсно вражена і вдячна вам за вашу любов та підтримку", — підписала відео Сальма Гайєк.

Минулого року зірку запідозрили, що вона робила пластичні операції — фоловери помітили, що Сальма майже не змінюється з віком. Але насправді секрет краси 56-річної знаменитості полягає у використанні спеціального крему. Про це сама акторка розповіла під час одного з інтерв'ю.

"Я використовую крем з інгредієнтом, який застосовують під час першої допомоги при опіках. Він повністю відновлює шкіру, але його можна знайти лише у Мексиці. Саме тому досі я не використовувала ботокс та філери", — поділилася красуня.

Нагадаємо, Сальма Гаєк змогла розсмішити фанатів невеличким конфузом, який з нею стався під час зустрічі з друзями.

Раніше акторки серіалу "Рятувальники Малібу" Кармен Електра та Дженні Маккарті знялись у рекламі бренду спіднього марки SKIMS. У відвертій промокампанії бренду раніше позувала зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян, яка є його спізасновницею.