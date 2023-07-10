Ева Лонгория поразила фигуру в купальнике во время семейного отдыха

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Актриса Ева Лонгория отправилась на семейный отдых. Звезда ходила на хайк с семьей и играла на пляже с сыном.

Фотографии Лонгория запостила в своем Instagram.

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На фото, которыми актриса поделилась с поклонниками, она позирует на пляже с 5-летним сыном Сантьяго. "Отчаянная домохозяйка" во всей красе продемонстрировала фигуру в монокини и бикини.

Кстати, звезда не жалеет себя во время спортивных тренировок, и всегда в отличном настроении. Об этом рассказал ее личный тренер.

Актриса Ева Лонгория с сыном. Фото: instagram.com/evalongoria/

Актриса Ева Лонгория с сыном. Фото: instagram.com/evalongoria/

"Она просыпается без макияжа и выглядит на миллион. Она всегда счастлива. Никогда не видел ее в плохом настроении. Ева чрезвычайно щедра, она сверхчеловек. Я не знаю, как еще описать ее. Она любит проверенные тренировки с весом и сочетает их с необычными упражнениями", — рассказал тренер актрисы.

Ева Лонгория 7 лет счастливо замужем за продюсером Жозе Бастоном, от которого родила сына. Пара познакомилась в 2013 году через общих друзей. У мужчины от предыдущих отношений трое детей. 19-летние близнецы и 27-летняя дочь. В 2003 году Бастон потерял сына от своей бывшей супруги Натальи Эсперон. Мальчик умер через несколько дней после своего рождения.

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