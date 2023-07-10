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Ева Лонгория поразила фигурой в купальнике во время семейного отдыха

10 июля 2023 18:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ева Лонгория поразила фигуру в купальнике во время семейного отдыха
Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Ева Лонгория отправилась на семейный отдых. Звезда ходила на хайк с семьей и играла на пляже с сыном.

Фотографии Лонгория запостила в своем Instagram.

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На фото, которыми актриса поделилась с поклонниками, она позирует на пляже с 5-летним сыном Сантьяго. "Отчаянная домохозяйка" во всей красе продемонстрировала фигуру в монокини и бикини.

Кстати, звезда не жалеет себя во время спортивных тренировок, и всегда в отличном настроении. Об этом рассказал ее личный тренер.

 

Актриса Ева Лонгория с сыном. Фото: instagram.com/evalongoria/

 

Актриса Ева Лонгория с сыном. Фото: instagram.com/evalongoria/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

"Она просыпается без макияжа и выглядит на миллион. Она всегда счастлива. Никогда не видел ее в плохом настроении. Ева чрезвычайно щедра, она сверхчеловек. Я не знаю, как еще описать ее. Она любит проверенные тренировки с весом и сочетает их с необычными упражнениями", — рассказал тренер актрисы.

Ева Лонгория 7 лет счастливо замужем за продюсером Жозе Бастоном, от которого родила сына. Пара познакомилась в 2013 году через общих друзей. У мужчины от предыдущих отношений трое детей. 19-летние близнецы и 27-летняя дочь. В 2003 году Бастон потерял сына от своей бывшей супруги Натальи Эсперон. Мальчик умер через несколько дней после своего рождения.

Напомним, актриса Сальма Хайек порадовала поклонников новым откровенным контентом. Звезда поблагодарила фолловеров за их поддержку.

Ранее актриса Джессика Симпсон наконец-то решила расставить все точки над "i" относительно своего феноменального похудения.

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