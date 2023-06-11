Єва Лонгорія зустрілась із садівником-коханцем з "Відчайдушних домогосподарок"

Кадр з серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Фото: Google

Напередодні американська акторка та продюсерка Єва Лонгорія завітала на прем’єру майбутнього голлівудського фільму, в якому вона виступила продюсеркою. На червоній доріжці 48-річна кінозірка зустріла свого колегу з серіалу "Відчайдушні домогосподарки", Джессі Меткалфа.

Про це актор повідомив у своєму Instagram.

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Подробиці

В перших сезонах популярного серіалу Єва та Джессі зіграли коханців. Меткалфа перевтілився у молодого сексапільного садівника Джона Роуленда, від якого божеволіла героїня Лонгорії, Габріель Соліс.

Кадр із серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Фото: Google

Возз'єднання акторів на нещодавньому світському заході в Лос-Анджелесі відбулось майже в ювілей прем’єри серіалу на телебаченні. Наступного року "Відчайдушним домогосподаркам" виповнюється 20 років.

На червоній доріжці Єва позувала разом з Джессі у чорній сукні від бренду Roberto Cavalli.

"Дуже радий за цю милосердну, талановиту, красиву жінку! Молодець, Єво", — лаконічно підписав знімок Джессі Меткалфа.

Єва Лонгорія та Джессі Меткалф. Фото: Instagram/realjessemetcalfe

Чим займається та який зараз вигляд має Меткалф

З 2012 по 2014 роки Джессі знімався в телесеріалі "Даллас". В ході всього періоду зйомок в шоу, Меткалф отримував негативні відгуки від критиків і його персонажу було вбито в фіналі третього сезону.

На відміну від Єви Лонгорії 44-річний актор рідко знімається в кіно та не займається його продюсуванням.

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилося життя головних героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки" після шаленого успіху. Також ми розповідали, що зірка "Відчайдушних домогосподарок" зізналась про психологічну травму через хейт шанувальників.