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Ева Лонгория встретилась с садовником-любовником из "Отчаянных домохозяек"

11 июня 2023 11:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ева Лонгория встретилась с садовником-любовником из "Отчаянных домохозяек"
Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне американская актриса и продюсер Ева Лонгория посетила премьеру будущего голливудского фильма, в котором она выступила продюсером. На красной дорожке 48-летняя кинозвезда встретила своего коллегу из сериала "Отчаянные домохозяйки", Джесси Меткалфа.

Об этом актер сообщил в своем Instagram.

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Подробности

В первых сезонах популярного сериала Ева и Джесси сыграли любовников. Меткалфа превратился в молодого сексапильного садовника Джона Роуленда, от которого сходила с ума героиня Лонгории, Габриэль Солис.

Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки". Фото: Google

Воссоединение актеров на недавнем светском мероприятии в Лос-Анджелесе прошло почти в юбилей премьеры сериала на телевидении. В следующем году "Отчаянным домохозяйкам" исполняется 20 лет.

На красной дорожке Ева позировала вместе с Джесси в черном платье от бренда Roberto Cavalli.

"Очень рад за эту милосердную, талантливую, красивую женщину! Молодец, Ева", — лаконично подписал снимок Джесси Меткалфа.

Ева Лонгория и Джесси Меткалф. Фото: Instagram/realjessemetcalfe

Чем занимается и как сейчас выглядит Меткалф

С 2012 по 2014 годы Джесси снимался в телесериале "Даллас". В ходе всего периода съемок в шоу Меткалф получал отрицательные отзывы от критиков и его персонаж был убит в финале третьего сезона.

В отличие от Евы Лонгории, 44-летний актер редко снимается в кино и не занимается его продюсированием.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jesse Metcalfe (@realjessemetcalfe)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jesse Metcalfe (@realjessemetcalfe)

Напомним, ранее мы писали, как изменилась жизнь главных героинь сериала "Отчаянные домохозяйки" после безумного успеха. Также мы рассказывали, что звезда "Отчаянных домохозяек" призналась о психологической травме из-за хейта поклонников.

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