Ева Лонгория встретилась с садовником-любовником из "Отчаянных домохозяек"
Накануне американская актриса и продюсер Ева Лонгория посетила премьеру будущего голливудского фильма, в котором она выступила продюсером. На красной дорожке 48-летняя кинозвезда встретила своего коллегу из сериала "Отчаянные домохозяйки", Джесси Меткалфа.
Об этом актер сообщил в своем Instagram.
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В первых сезонах популярного сериала Ева и Джесси сыграли любовников. Меткалфа превратился в молодого сексапильного садовника Джона Роуленда, от которого сходила с ума героиня Лонгории, Габриэль Солис.
Воссоединение актеров на недавнем светском мероприятии в Лос-Анджелесе прошло почти в юбилей премьеры сериала на телевидении. В следующем году "Отчаянным домохозяйкам" исполняется 20 лет.
На красной дорожке Ева позировала вместе с Джесси в черном платье от бренда Roberto Cavalli.
"Очень рад за эту милосердную, талантливую, красивую женщину! Молодец, Ева", — лаконично подписал снимок Джесси Меткалфа.
Чем занимается и как сейчас выглядит Меткалф
С 2012 по 2014 годы Джесси снимался в телесериале "Даллас". В ходе всего периода съемок в шоу Меткалф получал отрицательные отзывы от критиков и его персонаж был убит в финале третьего сезона.
В отличие от Евы Лонгории, 44-летний актер редко снимается в кино и не занимается его продюсированием.
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