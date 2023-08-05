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Ева Мендес рассказала, почему не позволяет детям пользоваться интернетом

5 августа 2023 09:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ева Мендес рассказала, почему не позволяет детям пользоваться интернетом
Голливудская актриса Ева Мендес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудская звездная парочка, актеры Ева Мендес и Райан Гослинг, воспитывают двух дочерей. Впрочем, звездная мама не позволяет им пользоваться интернетом. Так, например, девочки не увидели, как Google по случаю премьеры фильма "Барби", в котором Райан сыграл Кена, сделал розовыми страницы поиска при запросе, в частности, имени Гослинга.

Об этом сообщает издание People.

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Запрет для детей

49-летняя актриса опубликовала пост, в котором выложила забавную гифку со своим лицом. Так, по словам Евы, она реагирует на вопросы восьмилетней Эсмеральды Амаду и семилетней Амаду Ли.

"Когда мои дети спрашивают меня, достаточно ли они взрослы, чтобы пользоваться Интернетом, социальными сетями или любым другим, что требует Wi-Fi", — написала Мендес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Eva Mendes (@evamendes)

В комментариях под видео многие подписчики звезды стали упрекать ее в том, что она ограничивает своих детей. "Мы находимся в веке интернета, поэтому в конце концов всем понадобится или захочется доступ к нему", — написал один из комментаторов.

"Да, правда, но в моем доме дети не имеют доступа к интернету. Это слишком опасно. Подобно тому, как детям запрещено употреблять алкоголь, голосовать или получать водительские права. Для меня интернет подпадает под эту категорию. Особенно социальные сети", — написала Ева.

Актриса отметила, что позволяет дочерям пользоваться iPad, чтобы те снимали видео и смотрели фильмы, которые она сама загрузила. Впрочем, у этих гаджетов нет доступа к сети. Отметим, что Райан и Ева вместе уже 12 лет. Но только в ноябре прошлого года они отыграли тайную свадьбу. Звездная пара не показывает дочерей в соцсетях и прячет их от папарацци.

Ева Мендес и Райан Гослинг. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Линдси Лохан похвасталась фигурой через две недели после родов. Также мы рассказывали, что телеведущий Тимур Мирошниченко рассекретил имя сына и сфотографировался с ним для глянца.

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