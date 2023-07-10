Райан Ґослінг завітав на прем’єру "Барбі" без дружини, але не забув про неї
Актор Райан Ґослінг, який зіграв Кена у картині про ляльку Барбі, разом із зірковими колегами завітав на світову прем'єру стрічки. На червоній доріжці зірка позував без дружини Єви Мендес.
Про це пише Daily Mail.
Знак коханій дружині
Райан Ґослінг у компанії акторки Марго Роббі, яка зіграла головну роль у стрічці "Барбі", представив у Лос-Анджелесі черговий кінохіт. Ґослінг приміряв костюм від Gucci та туфлі "оксфорди", які для нього підібрав стиліст Марк Аверлі. Родзинкою образу актора став кулон з літерою "Е", на честь його дружини Єви Мендес, яка не ходить з ним на прем’єри стрічок, крім тих, де грає з ним разом. Пара виховує двох доньок.
За словами Ґослінга, дівчатка допомогли йому у роботі над роллю.
"Вони бачили багато частин фільму і допомагали мені. Я думаю, їм було дивно, що я граю Кена", — поділився з ET актор.
Багато хто позитивно сприйняв нову картину, а дехто навіть сказав, що Райан Ґослінг має бути номінований на Оскар за роль Кена.
Дружина актора, Єва Мендес, раніше прокоментувала своє небажання позувати разом з чоловіком на червоній доріжці.
"Люди не знають, що я люблю бути вдома. Замість того, щоб піти на червону доріжку, я краще проведу час з доньками", — розповіла акторка у 2017 році виданню Shape.
Райан Ґослінг та Єва Мендес закохались задовго до того, як знялись разом у фільмі "Місце під соснами". Пара приховувала стосунки, але згодом журналісти дізналися, що у закоханих народились дві доньки. Зірки не наймають няню, а самостійно виховують дітей. Єва закінчила кар'єру і у кіно і присвятила себе родині.
Раніше Єва Мендес розповіла, чому не позує з коханим перед фотографами.
Нагадаємо, ексдружина ведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова влаштувала яскраву фотосесію. Дівчина на хвилі популярності фільму про Барбі знялась у ляльковому образі, демонструючт сталевий прес.