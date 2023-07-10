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Райан Ґослінг завітав на прем’єру "Барбі" без дружини, але не забув про неї

10 липня 2023 17:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Райан Ґослінг завітав на прем’єру “Барбі “ без дружини, але не забув про неї
Актор Райан Ґослінг. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Райан Ґослінг, який зіграв Кена у картині про ляльку Барбі, разом із зірковими колегами завітав на світову прем'єру стрічки. На червоній доріжці зірка позував без дружини Єви Мендес.

Про це пише Daily Mail.

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Райан Ґослінг у компанії акторки Марго Роббі, яка зіграла головну роль у стрічці "Барбі", представив у Лос-Анджелесі черговий кінохіт. Ґослінг приміряв костюм від Gucci та туфлі "оксфорди", які для нього підібрав стиліст Марк Аверлі. Родзинкою образу актора став кулон з літерою "Е", на честь його дружини Єви Мендес, яка не ходить з ним на прем’єри стрічок, крім тих, де грає з ним разом. Пара виховує двох доньок.

За словами Ґослінга, дівчатка допомогли йому у роботі над роллю.

 

Актор Райан Ґослінг. Фото: Reuters

 

Актор Райан Ґослінг вийшов на червону доріжку з кулоном на честь своєї дружини Єви Мендес. Фото: Reuters

"Вони бачили багато частин фільму і допомагали мені. Я думаю, їм було дивно, що я граю Кена", — поділився з ET актор.

Багато хто позитивно сприйняв нову картину, а дехто навіть сказав, що Райан Ґослінг має бути номінований на Оскар за роль Кена.

Дружина актора, Єва Мендес, раніше прокоментувала своє небажання позувати разом з чоловіком на червоній доріжці.

"Люди не знають, що я люблю бути вдома. Замість того, щоб піти на червону доріжку, я краще проведу час з доньками", — розповіла акторка у 2017 році виданню Shape.

Райан Ґослінг та Єва Мендес закохались задовго до того, як знялись разом у фільмі "Місце під соснами". Пара приховувала стосунки, але згодом журналісти дізналися, що у закоханих народились дві доньки. Зірки не наймають няню, а самостійно виховують дітей. Єва закінчила кар'єру і у кіно і присвятила себе родині.

Раніше Єва Мендес розповіла, чому не позує з коханим перед фотографами.

Нагадаємо, ексдружина ведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова влаштувала яскраву фотосесію. Дівчина на хвилі популярності фільму про Барбі знялась у ляльковому образі, демонструючт сталевий прес.

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