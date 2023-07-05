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Єва Мендес розповіла, чому не виходить на червону доріжку з чоловіком Райаном Ґослінгом

5 липня 2023 17:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Єва Мендес розповіла, чому не виходить на червону доріжку з чоловіком Райаном Ґослінгом
Акторка Єва Мендес та Райан Ґослінг. Фото: instagram.com/evamendes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зовсім скоро на екрани вийде фільм, присвячений легендарній ляльці Барбі. Виконавець ролі Кена актор Райан Ґослінг чи не щодня виходить на червону доріжку в рамках промокампанії картини, але без дружини.

Чому Єва Мендес не позує з коханим перед фотографами, вона сама розповіла у Instagram.

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Єва Мендес та Райан Ґослінг майже не діляться особистим життям у соціальних мережах. Папараці також не часто вдається їх сфотографувати. Довго не було підтвердження стосунків між акторами. Пара познайомилася під час зйомок картини "Місце під соснами" у 2011 році, де зіграли закоханих.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eva Mendes (@evamendes)

Нещодавно один з прихильників Райана Ґослінга зазначив, що хотів, щоб нова стрічка про ляльку "Барбі" була номінована на престижні нагороди, тоді, можливо, актор вийде на червону доріжку з дружиною, акторкою Євою Мендес.

 

Акторка Єва Мендес пояснила, чому її рідко можна побачити на червоній доріжці з чоловіком. Фото: instagram.com/evamendes/

"Ви найкращі. Прекрасний коментар, дякую. Але ми не робимо цього разом. Ми були на червоній доріжці лише під час прем’єри фільму "Місце під соснами". Я не люблю виставляти на показ наше особисте життя. Але не можу дочекатися, коли ми з Райаном знову будемо зніматися разом", — написала акторка.

Офіційно досі немає підтвердження, чи одружені актори. Єва Мендес та Райан Ґослінг виховують двох дітей.

Нагадаємо, акторка Марго Роббі завітала на чергову пресподію з нагоди виходу фільму "Барбі". Компанію акторці склали: виконавець ролі Кена Райан Ґослінг, режисер фільму Грета Гервіг, чоловік Марго Том Акерлі та інші.

Раніше ексдружина ведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова влаштувала яскраву фотосесію. Дівчина на хвилі популярності фільму про Барбі знялась у ляльковому образі, демонструючт сталевий прес.

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