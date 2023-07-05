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Ева Мендес рассказала, почему не выходит на красную дорожку с мужем Райаном Гослингом

5 июля 2023 17:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ева Мендес рассказала, почему не выходит на красную дорожку с мужем Райаном Гослингом
Актриса Ева Мендес и Райан Гослинг. Фото: instagram.com/evamendes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Совсем скоро на экраны выйдет фильм, посвященный легендарной кукле Барби. Исполнитель роли Кена актер Райан Гослинг чуть ли ни ежедневно выходит на красную дорожку в рамках промокампании картины, но без жены.

Почему Ева Мендес не позирует с любимым перед фотографами, она сама рассказала в Instagram.

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Желание конфиденциальности

Ева Мендес и Райан Гослинг почти не делятся личной жизнью в социальных сетях. Папарацци также не часто удается сфотографировать их. Долго не было подтверждения отношений между актерами. Пара познакомилась во время съемок картины "Место под соснами" в 2011 году, где сыграли влюбленных.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Eva Mendes (@evamendes)

Недавно один из поклонников Райана Гослинга отметил, что хотел, чтобы новая лента о кукле "Барби" была номинирована на престижные награды, тогда, возможно, актер выйдет на красную дорожку с женой, актрисой Евой Мендес.

 

Актриса Ева Мендес объяснила, почему ее редко можно увидеть на красной дорожке с мужем. Фото: instagram.com/evamendes/

"Вы лучшие. Прекрасный комментарий, спасибо. Но мы не делаем этого вместе. Мы были на красной дорожке только во время премьеры фильма "Место под соснами". Я не люблю выставлять на показ нашу личную жизнь. Но не могу дождаться, когда мы с Райаном снова будем сниматься вместе", — написала актриса.

Официально до сих пор нет подтверждения, женаты ли актеры. Ева Мендес и Райан Гослинг воспитывают двоих детей.

Напомним, актриса Марго Робби посетила очередное пресс-событие по случаю выхода фильма "Барби". Компанию актрисе составили: исполнитель роли Кена Райан Гослинг, режиссер фильма Грета Гервиг, муж Марго Том Акерли и другие.

Ранее экс-жена ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова устроила яркую фотосессию. Девушка на волне популярности фильма о Барби снялась в кукольном образе, демонстрируя стальной пресс.

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