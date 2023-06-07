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Евгений Клопотенко дал советы, как усовершенствовать уровень владения украинским языком

7 июня 2023 10:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Евгений Клопотенко дал советы, как усовершенствовать уровень владения украинским языком
Шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко поделился опытом перехода на украинский язык. Оказывается, на нем он общался не всю жизнь.

Об этом Евгений рассказал в интервью "1+1".

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Переход на украинский

Евгений родился и вырос в Киеве. Несмотря на то, что в семье общались на украинском, в детсаду, школе и с друзьями Клопотенко разговаривал на русском. Перейти на родной язык шеф-повар решил, когда начал работать на телевидении.

"Я просмотрел эти первые эпизоды и понял: это мой язык. Тогда и произошел перелом, после которого и начал употреблять украинский в быту. Друзья сначала начали говорить: "Да что ты начинаешь". Даже где-то день-два шутили, но я не обращал внимания. Потом прекратили это делать и просто поддержали", — вспомнил Евгений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Советы от Клопотенко

По словам кулинарного маэстро, секретный рецепт в переходе на украинский язык состоит в том, что следует понять, что вы хотите общаться на украинском и вы можете ошибаться.

"Поэтому советую всем позволить себе говорить. Это классическая формула. Если вы хотите выучить любой язык, английский, итальянский, — разговаривайте. Еще заказывайте такси на украинском и общайтесь с водителем на государственном. Некоторым образом таксисты помогли мне улучшить свои навыки. Когда они мне звонили по телефону, всегда говорил: "Алло, добрий день", а выходя из автомобиля, подчеркивал: "Гарного дня". В такие моменты сразу появлялась уверенность", поделился лайфхаками Клопотенко.

Также Евгений советует переходить ко второму этапу: искоренению русизмов, изучению новых для себя слов и продолжению процесса усовершенствования языка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Клопотенко кормил борщом звезд и фанатов "Евровидения" в английском Ливерпуле. Также мы рассказывали, что Клопотенко не смог устроить "отмену" популярного продукта.

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