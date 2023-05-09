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Евгений Клопотенко кормит борщом звезд и фанатов "Евровидения" в Ливерпуле

9 мая 2023 11:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Евгений Клопотенко кормит борщом звезд и фанатов "Евровидения" в Ливерпуле
Шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В английском Ливерпуле сейчас находятся не только 37 делегаций из разных стран мира, а и десятки тысяч поклонников конкурса "Евровидение". Многие из них приходят в Eurovision Village (Городок Евровидения), чтобы послушать артистов и посетить разные локации. Одна из них — ресторация под открытым небом шеф-повара Евгения Клопотенко.

Ее он показал в своих Instastories.

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Борщ от Клопотенко

В фуд-зоне Eurovision Village известный шеф-повар и его команда кормят британцев и туристов борщом. Несмотря на дождливую погоду в Ливерпуле, возле ресторации Клопотенко немалая очередь.

Очередь возле ресторации Евгения Клопотенко в Ливерпуле. Скриншот: Instastories/klopotenko
Персонал ресторации Евгения Клопотенко в Ливерпуле. Скриншот: Instastories/klopotenko

Перед выступлением в центре Ливерпуля, Клопотенко посетил фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя. Он лично попробовал борщ по известному рецепту Евгения.

"Трудно устоять, когда рядом Клопотенко и настоящий вкусный украинский борщ", — написал Тарас.

Напомним, ранее мы писали, что дизайнер Андре Тан и Евгений Клопотенко выпустили уникальную коллекцию одежды, посвященную борщу. Также мы рассказывали, что TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona и Jerry Heil выступили в Eurovision Village в Ливерпуле.

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