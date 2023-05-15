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Евгений Кошевой рассказал, как изменилась работа студии "Квартал 95" во время войны

15 мая 2023 13:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Евгений Кошевой рассказал, как изменилась работа студии "Квартал 95" во время войны
Актер студии "Квартал 95", шоумен Евгений Кошевой. Фото: 1+1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На выходных актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала" презентовали на телевидении новые выпуски благотворительных концертов. Зрители увидели юмористические миниатюры на актуальные темы и музыкальные патриотические номера. Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой рассказал, как изменился юмор во время войны и работа коллектива.

Об этом сообщает телеканал "1+1 ", на котором были показаны выступления артистов.

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Трансформация юмора во время войны

Во время полномасштабной войны "Вечерний Квартал" объединился с "Женским Кварталом" в "Единый Квартал" — чтобы вместе бить врага юмором, равно как и вся Украина объединилась в борьбе с агрессором. По словам Кошевого юмор во время войны ужесточился. Также Евгений рассказал, кто мотивирует актеров.

"Именно военные в первые месяцы полномасштабной войны вдохновили нас продолжать работу, снимать какие-то юмористические проекты. Ведь когда мы к ним приезжали с выступлениями, они к нам подходили и просили" делайте что-то, снимайте, потому что в перерывах между боями хочется что-то посмотреть, отвлечься, посмеяться"... Так мы сначала начали снимать "БайрактарNews", потом — "Единый Квартал", "Бункер", спецвыпуски "Лиги Смеха"... И парни теперь присылают видео, как они сидят в окопах или блиндажах и смотрят наши проекты, снимают TikTok под наши песни", рассказал Кошевой.

По словам юмориста, сейчас все их концерты благотворительные. "Квартал 95" не продает билеты на шоу, а в зал приглашают военных, медиков, волонтеров. С начала полномасштабной войны актеры и актрисы студии дали уже более 230 концертов.

Напомним, ранее мы писали, что звезду "Женского Квартала" после сериала "Слуга народа", актрису Ольгу Жуковцову, звали работать в Верховную Раду. Также мы рассказывали, какой подарок Евгений Кошевой получил от президента Украины Владимира Зеленского на свой день рождения.

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