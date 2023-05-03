Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Євробачення-2023" оголосило повний список артистів, які виступлять у фан-зоні Eurovision Village arrow

"Євробачення-2023" оголосило повний список артистів, які виступлять у фан-зоні Eurovision Village

3 травня 2023 14:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Євробачення-2023" оголосило повний список артистів, які виступлять у фан-зоні Eurovision Village
"Євробачення-2023" в Ліверпулі. Фото: esc-plus.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні першого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023", 5 травня, в англійському Ліверпулі відкриється фан-зона — Eurovision Village (Містечко Євробачення). Гостей конкурсу та жителів міста розважатимуть чимало артистів з усього світу. 

На сайті конкурсу оголосили лайнап виступу знаменитостей з різних країн світу. 

Читайте також:

Хто виступатиме в Eurovision Village

Переможці "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra стануть хедлайнерами відкриття фан-зони та виступлять на одній сцені разом із зірками зі світу попмузики, госпелу та опери. Містечко для єврофанів розташується на Pier Head у Ліверпулі. Своїм виступом український гурт відкриє дев’ятиденну культурну програму, яка триватиме до 13 травня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KALUSH (@kalush.official)

6 травня, в день коронації Чарльза III, відбудеться  виступ Джейка Ширса з Scissor Sisters. В неділю, 7 травня, будуть виступи орієнтовані для всієї сім’ї: Bluey, Hey Duggee, Andy and the Odd Socks, Blue Peter і британська представниця на "Дитячому Євробаченні" Фрея Скай запалюватимуть на сцені.

8 травня на сцені Містечка Євробачення в Ліверпулі виступлять українські зірки, зокрема: гурти "Антитіла" та Go_A, а також alyona alyona та Jerry Heil. 

Середа 10 травня буде віддана для шанувальників альтернативної музики. The Lightning Seeds, Girls Don't Sync, Майлз Кейн і Майкл Алдаг виступлять у рамках United by Music Tour,

11 травня перед трансляцією другого півфіналу, переможниця "Євробачення-2016" Джамала у супроводі філармонійного оркестру BBC презентує новий альбом QIRIM, написаний на основі кримськотатарських народних пісень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

П’ятниця, 12-го, стане ідеальним розігрівом для найбільшої вечірки останніх років, оскільки Fleur East приєднується до жіночого складу Sophie Ellis Bextor і Charlotte Church Late Night Pop Dungeon.

Велика фінальна вечірка на Pier Head 13 травня вже розпродана, і щасливі власники квитків зможуть насолоджуватися підготовкою до головного шоу з Клер Річардс, Jedward's Epic Eurovision Singalong, The Vengaboys, Katrina та іншими зірками на танцполі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт TVORCHI потягом вирушив на "Євробачення-2023": Укрзалізниця влаштувала сюрприз. Також ми розповідали, що співачка Злата Огнєвіч стала речницею України на "Євробаченні-2023".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB