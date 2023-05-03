"Євробачення-2023" оголосило повний список артистів, які виступлять у фан-зоні Eurovision Village

"Євробачення-2023" в Ліверпулі. Фото: esc-plus.com

Напередодні першого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023", 5 травня, в англійському Ліверпулі відкриється фан-зона — Eurovision Village (Містечко Євробачення). Гостей конкурсу та жителів міста розважатимуть чимало артистів з усього світу.

На сайті конкурсу оголосили лайнап виступу знаменитостей з різних країн світу.

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Хто виступатиме в Eurovision Village

Переможці "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra стануть хедлайнерами відкриття фан-зони та виступлять на одній сцені разом із зірками зі світу попмузики, госпелу та опери. Містечко для єврофанів розташується на Pier Head у Ліверпулі. Своїм виступом український гурт відкриє дев’ятиденну культурну програму, яка триватиме до 13 травня.

6 травня, в день коронації Чарльза III, відбудеться виступ Джейка Ширса з Scissor Sisters. В неділю, 7 травня, будуть виступи орієнтовані для всієї сім’ї: Bluey, Hey Duggee, Andy and the Odd Socks, Blue Peter і британська представниця на "Дитячому Євробаченні" Фрея Скай запалюватимуть на сцені.

8 травня на сцені Містечка Євробачення в Ліверпулі виступлять українські зірки, зокрема: гурти "Антитіла" та Go_A, а також alyona alyona та Jerry Heil.

Середа 10 травня буде віддана для шанувальників альтернативної музики. The Lightning Seeds, Girls Don't Sync, Майлз Кейн і Майкл Алдаг виступлять у рамках United by Music Tour,

11 травня перед трансляцією другого півфіналу, переможниця "Євробачення-2016" Джамала у супроводі філармонійного оркестру BBC презентує новий альбом QIRIM, написаний на основі кримськотатарських народних пісень.

П’ятниця, 12-го, стане ідеальним розігрівом для найбільшої вечірки останніх років, оскільки Fleur East приєднується до жіночого складу Sophie Ellis Bextor і Charlotte Church Late Night Pop Dungeon.

Велика фінальна вечірка на Pier Head 13 травня вже розпродана, і щасливі власники квитків зможуть насолоджуватися підготовкою до головного шоу з Клер Річардс, Jedward's Epic Eurovision Singalong, The Vengaboys, Katrina та іншими зірками на танцполі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт TVORCHI потягом вирушив на "Євробачення-2023": Укрзалізниця влаштувала сюрприз. Також ми розповідали, що співачка Злата Огнєвіч стала речницею України на "Євробаченні-2023".