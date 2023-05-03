"Евровидение-2023" объявило полный список артистов, выступающих в фан-зоне Eurovision Village

"Евровидение-2023" в Ливерпуле. Фото: esc-plus.com

В преддверии первого полуфинала конкурса "Евровидение-2023", 5 мая, в английском Ливерпуле откроется фан-зона — Eurovision Village (Городок Евровидения). Гостей конкурса и жителей города будут развлекать многие артисты со всего мира.

На сайте конкурса объявили лайн-ап выступления знаменитостей из разных стран мира.

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Кто будет выступать в Eurovision Village

Победители "Евровидения-2022" группа Kalush Orchestra станут хедлайнерами открытия фан-зоны и выступят на одной сцене вместе со звездами из мира поп-музыки, госпела и оперы. Деревня для еврофанов расположится на Pier Head в Ливерпуле. Своим выступлением украинская группа откроет девятидневную культурную программу, которая продлится до 13 мая.

6 мая, в день коронации Чарльза III, состоится выступление Джейка Ширса из Scissor Sisters. В воскресенье, 7 мая, выступления будут ориентированы для всей семьи: Bluey, Hey Duggee, Andy and the Odd Socks, Blue Peter и британская представительница на "Детском Евровидении" Фрея Скай будут зажигать на сцене.

8 мая на сцене Городка Евровидения в Ливерпуле выступят украинские звезды, в частности: группы "Антитіла" и Go_A, а также alyona alyona и Jerry Heil.

Среда, 10 мая, будет отдана поклонникам альтернативной музыки. The Lightning Seeds, Girls Don't Sync, Майлз Кейн и Майкл Алдаг выступят в рамках United by Music Tour.

11 мая перед трансляцией второго полуфинала, победительница "Евровидения-2016" Джамала в сопровождении филармонического оркестра BBC представит новый альбом QIRIM, написанный на основе крымско-татарских народных песен.

Пятница, 12-го, станет идеальным разогревом для самой большой вечеринки последних лет, поскольку Fleur East присоединяется к женскому составу Sophie Ellis Bextor и Charlotte Church Late Night Pop Dungeon.

Большая финальная вечеринка на Pier Head 13 мая уже распродана, и счастливые обладатели билетов смогут наслаждаться подготовкой к главному шоу с Клэром Ричардсом, Jedward's Epic Eurovision Singalong, The Vengaboys, Katrina и другими звездами на танцполе.

Напомним, ранее мы писали, что группа TVORCHI на поезде отправилась на "Евровидение-2023": Укрзализныця устроила сюрприз. Также мы рассказывали, что певица Злата Огневич стала спикером Украины на "Евровидении-2023".