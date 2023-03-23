"Євробачення-2023" представило порядок виступів усіх учасників конкурсу у півфіналах
Нещодавно стало відомо, що представники від України на пісенному конкурсі "Євробачення-2023", гурт TVORCHI, виступатимуть у фіналі під номером 19. Тепер же оргкомітет оголосив порядок номерів у півфіналах, які відбудуться 9 та 11 травня в англійському Ліверпулі.
Про це повідомляється в соцмережах конкурсу.
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Деталі
Перший півфінал відкриватиме представниця Норвегії Alessandra. Вона заспіває композицію Queen of Kings. Останнім ввечері 9 травня виступить епатажний виконавець з Фінляндії Käärijä.
Другий півфінал, який пройде 11 травня, відкриватиме 25-річний співак Reiley з Данії. Він виконає композицію Breaking My Heart. В цьому півфіналі запалюватимуть й єдині учасники не з Європи. Саме австралійський гурт Voyager під 16-м номером закриватиме шоу.
Загалом у цьогорічному пісенному конкурсі візьме участь 37 країн, шість із яких уже у фіналі. Крім України, це засновники "Євробачення": Італія, Іспанія, Франція, Велика Британія та Німеччина.
Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна стала єдиною представницею з України, яка вестиме "Євробачення-2023" в Ліверпулі. Також ми розповідали, що представники від Хорватії на конкурсі виконали пісню про психопата путіна та винесли муляж ракет на сцену.