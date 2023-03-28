"Евровидение-2023" обнародовало культурные проекты на конкурсе: Джамала и украинские соловьи

Английский город Ливерпуль, принимающий конкурс "Евровидение-2023"

До первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023" остается чуть больше месяца. Мэрия английского города Ливерпуль обнародовала подробности 24 культурных проектов, которые пройдут во время музыкального праздника.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

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ЕвроФестиваль пройдет с 1 по 14 мая. 19 совместных проектов Украины и Соединенного Королевства продемонстрируют объединяющую силу музыки и искусства.

Один из самых амбициозных проектов в линейке — Soloveiko Songbirds. 12 светящихся масштабных соловьев будут расположены во всем городе. Каждая певчая птица будет оформлена с уникальным оперением и сопровождаться специальным звуковым пейзажем, который представляет разные регионы Украины. В совокупности Songbirds создадут привлекательную тропу, за которой публика сможет следить в течение двухнедельного фестиваля.

Тысячами мешков с песком окружат памятник Нельсону. Это напомнит гостям конкурса о защите памятников в Украине от обстрелов оккупантов. В структуре будут экраны, на которых покажут премьеру нового короткометражного документального фильма о том, как живая музыка и выступления продолжались в прошлом году.

11 мая в сопровождении филармонического оркестра BBC победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала представит свой новый альбом QIRIM, основанный на крымско-татарских народных песнях.

Также в Ливерпуле пройдет трехдневный ЛГБТКИ+ фестиваль и другие культурные инициативы, основной миссией которых является объединение гостей конкурса со всех уголков планеты.

Отметим, что благодаря победе группы Kalush Orchestra в этом году песенный конкурс проводят две страны: Великобритания и Украина.

Напомним, ранее мы писали, что "Евровидение-2023" представило порядок выступлений всех участников конкурса в полуфиналах. Также мы рассказывали, в какую сумму обойдется подготовка TVORCHI для "Евровидения-2023".