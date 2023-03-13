Стало відомо, під яким номером виступатимуть TVORCHI у фіналі "Євробачення-2023"
Сьогодні, 13 березня під час зустрічі глав делегацій конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі відбулося жеребкування виступів представників країн на музичній першості. Отримав свій номер і український гурт TVORCHI, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2023".
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті конкурсу.
-
В Одесі на 14 березня терміново потрібні донори
-
Для українців та росіян можуть скасувати спрощений візовий режим на Балі: у чому причина
-
До лікарні на Луганщині привезли півтори сотні поранених "вагнерівців", — Генштаб
-
"Шахтар" намагався підписати Артема Довбика — скільки пропонував
-
На Харківщині знайшли понад 70 мін "пелюсток", залишених окупантами
-
В Миколаївській області близько 270 тис. га території потребують розмінування
-
Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"
-
Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою
-
Один із найкращих футболістів планети може змінити клуб: його дружина натякнула
-
Данілов зробив прогноз щодо військового потенціалу росії після втрат в Україні
Під яким номером виступлять TVORCHI
TVORCHI у фіналі конкурсу виступлять під номером 19.
За жеребкуванням спостерігав виконавчий супервайзер пісенного конкурсу "Євробачення" Мартін Остердал.
Учасники від України цьогоріч автоматично потрапляють у фінал конкурсу, оскільки минулого року колектив Kalush Orchestra, який представляв Україну переміг на "Євробаченні-2022".
13 травня гурт виступить у грандфіналі зі своєю піснею Heart Of Steel.
Та, оскільки у нашій країні рф розв'язала повномасштабну війну, в цілях безпеки організатори вирішили провести конкурс у Ліверпулі у Великій Британії. Представник цієї країни 2022 року посів на музичному конкурсі друге місце.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що гурт TVORCHI презентували пісню про українських кіберсуперменів. Також ми писали, у якому пів фіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.