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Стало відомо, під яким номером виступатимуть TVORCHI у фіналі "Євробачення-2023"

13 березня 2023 17:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
TVORCHI виступлять у фіналі "Євробачення" 13 травня
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 13 березня під час зустрічі глав делегацій конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі відбулося жеребкування виступів представників країн на музичній першості. Отримав свій номер і український гурт TVORCHI, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2023". 

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті конкурсу. 

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Під яким номером виступлять TVORCHI

TVORCHI у фіналі конкурсу виступлять під номером 19.

За жеребкуванням спостерігав виконавчий супервайзер пісенного конкурсу "Євробачення" Мартін Остердал. 

Учасники від України цьогоріч автоматично потрапляють у фінал конкурсу, оскільки минулого року колектив Kalush Orchestra, який представляв Україну переміг на "Євробаченні-2022". 

13 травня гурт виступить у грандфіналі зі своєю піснею Heart Of Steel. 

Та, оскільки у нашій країні рф розв'язала повномасштабну війну, в цілях безпеки організатори вирішили провести конкурс у Ліверпулі у Великій Британії. Представник цієї країни 2022 року посів на музичному конкурсі друге місце.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що гурт TVORCHI презентували пісню про українських кіберсуперменів. Також ми писали, у якому пів фіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.

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