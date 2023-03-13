Стало відомо, під яким номером виступатимуть TVORCHI у фіналі "Євробачення-2023"

TVORCHI виступлять у фіналі "Євробачення" 13 травня

Сьогодні, 13 березня під час зустрічі глав делегацій конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі відбулося жеребкування виступів представників країн на музичній першості. Отримав свій номер і український гурт TVORCHI, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2023".

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті конкурсу.

Під яким номером виступлять TVORCHI

TVORCHI у фіналі конкурсу виступлять під номером 19.

За жеребкуванням спостерігав виконавчий супервайзер пісенного конкурсу "Євробачення" Мартін Остердал.

Учасники від України цьогоріч автоматично потрапляють у фінал конкурсу, оскільки минулого року колектив Kalush Orchestra, який представляв Україну переміг на "Євробаченні-2022".

13 травня гурт виступить у грандфіналі зі своєю піснею Heart Of Steel.

Та, оскільки у нашій країні рф розв'язала повномасштабну війну, в цілях безпеки організатори вирішили провести конкурс у Ліверпулі у Великій Британії. Представник цієї країни 2022 року посів на музичному конкурсі друге місце.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що гурт TVORCHI презентували пісню про українських кіберсуперменів. Також ми писали, у якому пів фіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.