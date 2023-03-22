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Стало відомо, в яку суму обійдеться підготовка номера TVORCHI для "Євробачення-2023"

22 березня 2023 17:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт TVORCHI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже на початку травня в англійському місті Ліверпуль пройде пісенний конкурс "Євробачення-2023", який спільно проводять Велика Британія та Україна. Стало відомо, скільки грошей піде на підготовку, супровід і створення сценічної постановки номера для гурту TVORCHI.

Інформація доступна на сайті Prozorro.

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Деталі 

Джеффрі та Андрій представляють Україну з піснею Heart of Steel (в перекладі з англійської — сталеве серце). На підготовку постановки номера підуть три мільйони гривень. 

Найдорожче коштуватиме розробка ідеї та сценарію постановки номера та хореографії з шоу-балетом і артистами, декораціями, реквізитом, спецефектами і світловим супроводженням, а також репетиціями — 882,4 тис. грн.

Розробку та виготовлення цих декорацій, а також їхню доставку в Ліверпуль оцінили у 765,9 тис. грн, а організацію відрядження режисера-постановника номера, його помічника, двох танцівників, продюсера, хореографа та гримера-стиліста до Ліверпуля з 1 по 16 травня у 695,3 тис. грн. Ця сума також включає вартість страхування, віз, проїзду, проживання у Варшаві та офіційному готелі в Ліверпулі.

Інші витрати:

  • костюми — 193,6 тис. грн
  • графічний супровід номера — 193,6 тис грн
  • фотосесія та відео режисерського бачення постановки — 128,3 тис. грн
  • спецефекти у номері — 127,8 тис. грн

Договір уклали із ФОПом Іриною Дячук. Як пише Телеграм-канал "Культурна прачечна", вона співпрацює з агентством detali, клієнтами якого є гурт TVORCHI. З агенством також співпрацює продюсер співака ALEKSEEV, Олегом Боднарчуком. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасники "Євробачення-2023" TVORCHI презентували пісню про українських кіберсуперменів. Такж ми розповідали у якому півфіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.

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