Стало відомо, в яку суму обійдеться підготовка номера TVORCHI для "Євробачення-2023"
Вже на початку травня в англійському місті Ліверпуль пройде пісенний конкурс "Євробачення-2023", який спільно проводять Велика Британія та Україна. Стало відомо, скільки грошей піде на підготовку, супровід і створення сценічної постановки номера для гурту TVORCHI.
Інформація доступна на сайті Prozorro.
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Деталі
Джеффрі та Андрій представляють Україну з піснею Heart of Steel (в перекладі з англійської — сталеве серце). На підготовку постановки номера підуть три мільйони гривень.
Найдорожче коштуватиме розробка ідеї та сценарію постановки номера та хореографії з шоу-балетом і артистами, декораціями, реквізитом, спецефектами і світловим супроводженням, а також репетиціями — 882,4 тис. грн.
Розробку та виготовлення цих декорацій, а також їхню доставку в Ліверпуль оцінили у 765,9 тис. грн, а організацію відрядження режисера-постановника номера, його помічника, двох танцівників, продюсера, хореографа та гримера-стиліста до Ліверпуля з 1 по 16 травня у 695,3 тис. грн. Ця сума також включає вартість страхування, віз, проїзду, проживання у Варшаві та офіційному готелі в Ліверпулі.
Інші витрати:
- костюми — 193,6 тис. грн
- графічний супровід номера — 193,6 тис грн
- фотосесія та відео режисерського бачення постановки — 128,3 тис. грн
- спецефекти у номері — 127,8 тис. грн
Договір уклали із ФОПом Іриною Дячук. Як пише Телеграм-канал "Культурна прачечна", вона співпрацює з агентством detali, клієнтами якого є гурт TVORCHI. З агенством також співпрацює продюсер співака ALEKSEEV, Олегом Боднарчуком.
Нагадаємо, раніше ми писали, що учасники "Євробачення-2023" TVORCHI презентували пісню про українських кіберсуперменів. Такж ми розповідали у якому півфіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.