"Евровидение-2023" представило порядок выступлений всех участников конкурса в полуфиналах
Недавно стало известно, что представители Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2023", группа TVORCHI, будут выступать в финале под номером 19. Теперь же оргкомитет объявил порядок номеров в полуфиналах, которые пройдут 9 и 11 мая в английском Ливерпуле.
Об этом сообщается в соцсетях конкурса.
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Первый полуфинал будет открывать представитель Норвегии Alessandra. Она споет композицию Queen of Kings. Последним вечером 9 мая выступит эпатажный исполнитель из Финляндии Käärijä.
Второй полуфинал, который пройдет 11 мая, откроет 25-летний певец Reiley из Дании. Он исполнит композицию Breaking My Heart. В этом полуфинале будут зажигать и единственные участники не из Европы. Именно австралийская группа Voyager под 16-м номером закроет шоу.
Всего в этом песенном конкурсе примет участие 37 стран, шесть из которых уже в финале. Кроме Украины, это основатели "Евровидения": Италия, Испания, Франция, Великобритания и Германия.
Напомним, ранее мы писали, что фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина стала единственной представительницей из Украины, которая будет вести "Евровидение-2023" в Ливерпуле. Также мы рассказывали, что представители Хорватии на конкурсе исполнили песню о психопате путине и вынесли муляж ракет на сцену.