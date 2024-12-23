Евровидение-2025 - кто стал жури нацотбора

Нацотбор на "Евровидение". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Стало известно, кто будет оценивать выступления участников Национального отбора . Украинцы избрали судейскую команду.

Результаты голосования уже появились в приложении "Дія".

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Больше всего голосов от украинцев набрала победительница песенного конкурса 2016 года, певица Джамала. За нее отдали 35,28 процента голосов.

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Второе место в голосовании занял лидер группы "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ" Сергей Танчинец. За музыканта проголосовало более 89 тысяч украинцев, что составляет 20,24 процента.

Сергей Танчинец. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

И третьей судьей конкурса станет фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко с результатом в 11,84 процента голосов.

Екатерина Павленко. Фото: instagram.com/monokatee

Напомним, также стали известны все финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

Ранее один из участников нацотбора хотел покинуть конкурс из-за скандала с ENLEO.