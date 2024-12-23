Евровидение-2025 - кто стал жури нацотбора

Евровидение-2025 — кто стал членами жюри нацотбора
Стало известно, кто будет оценивать выступления участников Национального отбора . Украинцы избрали судейскую команду.
Результаты голосования уже появились в приложении "Дія".
Кто стал членами жюри нацотбора "Евровидения-2025"
Больше всего голосов от украинцев набрала победительница песенного конкурса 2016 года, певица Джамала. За нее отдали 35,28 процента голосов.
Второе место в голосовании занял лидер группы "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ" Сергей Танчинец. За музыканта проголосовало более 89 тысяч украинцев, что составляет 20,24 процента.
И третьей судьей конкурса станет фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко с результатом в 11,84 процента голосов.
Напомним, также стали известны все финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"
Ранее один из участников нацотбора хотел покинуть конкурс из-за скандала с ENLEO.
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