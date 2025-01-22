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Євробачення-2025 — одна з країн відмовилася від участі в конкурсі

22 січня 2025 13:40
Марія Покровська - Редактор
Євробачення-2025 — Молдова відмовилася від участі в конкурсі
Сцена Єфробачення-2025. Фото: instagram.com/eurovision
Марія Покровська - Редактор

Пісенний конкурс "Євробачення" цього року пройде із меншою кількістю учасників. Від своєї участі у вокальному шоу відмовилася Молдова.

Про це повідомив директор національного мовника Moldova 1 Корнеліу Дурнеску.

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Незважаючи на те, що нещодавно Молдова оголосила список фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2025", виступ країни на шоу не відбудеться. 

За словами Дурнеску, таке рішення було прийняте через зниження рівня зацікавленості в участі, а також відсутність належного фінансування.

"Рішення було непростим, але необхідним у нинішніх умовах. Цьогорічний Національний відбір мав певні проблеми, зокрема, зниження інтересу публіки та загальної якості композицій і виступів. Це викликало негативне сприйняття серед фахівців і громадськості, що підкреслило необхідність суттєвої реформи процесу відбору. Ми консультувалися з музичними експертами, і більшість з них висловили серйозні застереження щодо участі Молдови в цьому році. Ми поважаємо думку професіоналів і широкої громадськості, і розуміємо, що повинні приймати відповідальні рішення", — заявив директор мовника.

Тож станом на зараз участь у "Євробаченні-2025" візьмуть 37 країн.

Нагадаємо, стало відомо, яке місце на пісенному конкурсі займе Україна за прогнозами букмекерів. Також українка подала заявку на участь у "Євробаченні-2025" від іншої країни.

Євробачення Молдова музика конкурс Євробачення 2025

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