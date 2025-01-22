Евровидение-2025 - Молдова отказалась от участия в конкурсе

Сцена Ефровидения-2025. Фото: instagram.com/eurovision

Песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет с меньшим количеством участников. От своего участия в вокальном шоу отказалась Молдова.

Об этом сообщил директор национального вещателя Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.

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Несмотря на то, что недавно Молдова объявила список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2025", выступление страны на шоу не состоится.

По словам Дурнеску, такое решение было принято из-за снижения уровня заинтересованности в участии, а также отсутствия должного финансирования.

"Решение было непростым, но необходимым в нынешних условиях. Нынешний Национальный отбор имел определенные проблемы, в частности, снижение интереса публики и общего качества композиций и выступлений. Это вызвало негативное восприятие среди специалистов и общественности, что подчеркнуло необходимость существенной реформы процесса отбора. Мы консультировались с музыкальными экспертами, и большинство из них высказали серьезные предостережения относительно участия Молдовы в этом году. Мы уважаем мнение профессионалов и широкой общественности, и понимаем, что должны принимать ответственные решения", — заявил директор вещателя.

Так что по состоянию на сейчас участие в "Евровидении-2025" примут 37 стран.

Напомним, стало известно, какое место на песенном конкурсе займет Украина по прогнозам букмекеров. Также украинка подала заявку на участие в "Евровидении-2025" от другой страны.