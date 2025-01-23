Нацвідбір на Євробачення-2025 - порядкові номери та пісні учасників

Євробачення-2025 — порядкові номери та пісні учасників Нацвідбору
Відбулося жеребкування серед учасників Нацвідбору на "Євробачення-2025", стали відомі порядкові номери виступів у фіналі. Окрім того, артисти представили свої конкурсні пісні.
Про це стало відомо з прямом етеру "Суспільне. Євробачення".
Порядкові номери та пісні фіналістів Нацвідбору-2025
Отже, на цьогорічному Нацвідборі учасники будуть виступати зі своїми конкурсними треками у такому порядку:
1. Влад Шериф – Wind of change
2. Абіє – Дім
3. MOLODI – my sea
4. Future Culture – Waste My Time
5. Маша Кондратенко – No time to cry
6. KHAYAT – HONOR
7. FIЇNKA – Культура
8. KRYLATA – STAY TRUE
9. Ziferblat – Bird of pray
10. ДК Енергетик – Сіль
Побачити виступи фіналістів та віддати свій голос за фаворита глядачі зможуть вже 8 лютого під час прямого етеру. Переможець Нацвідбору представить Україну на конкурсі "Євробачення", яке 2025 року відбудеться у травні в швейцарському місті Базель. Півфінали заплановані та 13 та 15 травня, а гранд-фінал — на 17 травня.
Раніше стало відомо, що Ізраїль на "Євробаченні-2025" представить співачка, яка пережила атаку ХАМАС. Також ми писали, яке місце на шоу посяде Україна за прогнозами букмекерів.
Читайте Новини.LIVE!