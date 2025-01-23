Нацвідбір на Євробачення-2025 - порядкові номери та пісні учасників

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2025. Фото:

Відбулося жеребкування серед учасників Нацвідбору на "Євробачення-2025", стали відомі порядкові номери виступів у фіналі. Окрім того, артисти представили свої конкурсні пісні.

Про це стало відомо з прямом етеру "Суспільне. Євробачення".

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Порядкові номери та пісні фіналістів Нацвідбору-2025

Отже, на цьогорічному Нацвідборі учасники будуть виступати зі своїми конкурсними треками у такому порядку:

1. Влад Шериф – Wind of change

2. Абіє – Дім

3. MOLODI – my sea

4. Future Culture – Waste My Time

5. Маша Кондратенко – No time to cry

6. KHAYAT – HONOR

7. FIЇNKA – Культура

8. KRYLATA – STAY TRUE

9. Ziferblat – Bird of pray

10. ДК Енергетик – Сіль

Побачити виступи фіналістів та віддати свій голос за фаворита глядачі зможуть вже 8 лютого під час прямого етеру. Переможець Нацвідбору представить Україну на конкурсі "Євробачення", яке 2025 року відбудеться у травні в швейцарському місті Базель. Півфінали заплановані та 13 та 15 травня, а гранд-фінал — на 17 травня.

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