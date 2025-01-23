Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Євробачення-2025 — порядкові номери та пісні учасників Нацвідбору arrow

Євробачення-2025 — порядкові номери та пісні учасників Нацвідбору

23 січня 2025 16:08
Марія Покровська - Редактор
Нацвідбір на Євробачення-2025 - порядкові номери та пісні учасників
Учасники Нацвідбору на Євробачення-2025. Фото:
Марія Покровська - Редактор

Відбулося жеребкування серед учасників Нацвідбору на "Євробачення-2025", стали відомі порядкові номери виступів у фіналі. Окрім того, артисти представили свої конкурсні пісні.

Про це стало відомо з прямом етеру "Суспільне. Євробачення".

Читайте також:

Порядкові номери та пісні фіналістів Нацвідбору-2025

Отже, на цьогорічному Нацвідборі учасники будуть виступати зі своїми конкурсними треками у такому порядку:

1. Влад Шериф – Wind of change

2. Абіє – Дім

3. MOLODI – my sea

4. Future Culture – Waste My Time

5. Маша Кондратенко – No time to cry

6. KHAYAT – HONOR

7. FIЇNKA – Культура

8. KRYLATA – STAY TRUE

9. Ziferblat – Bird of pray

10. ДК Енергетик – Сіль

Побачити виступи фіналістів та віддати свій голос за фаворита глядачі зможуть вже 8 лютого під час прямого етеру. Переможець Нацвідбору представить Україну на конкурсі "Євробачення", яке 2025 року відбудеться у травні в швейцарському місті Базель. Півфінали заплановані та 13 та 15 травня, а гранд-фінал — на 17 травня.

Раніше стало відомо, що Ізраїль на "Євробаченні-2025" представить співачка, яка пережила атаку ХАМАС. Також ми писали, яке місце на шоу посяде Україна за прогнозами букмекерів.

Євробачення музика шоу конкурс Євробачення 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:35 Насувається мокрий сніг — де синоптики прогнозують негоду завтра

17:29 У Тернополі сім'я з дітьми проживала у лісі в "халабуді" — фото

17:25 Українцям в Польщі обмежать виплати — хто у зоні ризику

17:16 Путін не такий, як був раніше — Сікорський дав Трампу пораду

17:12 В цьому магазині найдешевші курячі яйця — де шукати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:06 Дорогі кредити, вигідні депозити — що дає висока облікова ставка

17:02 Ресторанна сфера відновилася — хто відкрив найбільше закладів

17:00 Закордонний паспорт за три дні — скільки коштує послуга у 2025

16:52 Прем'єр Бельгії закликав світ посилити Україну перед переговорами

16:47 В Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки — у звʼязку з чим

17:35 Насувається мокрий сніг — де синоптики прогнозують негоду завтра

17:29 У Тернополі сім'я з дітьми проживала у лісі в "халабуді" — фото

17:25 Українцям в Польщі обмежать виплати — хто у зоні ризику

17:16 Путін не такий, як був раніше — Сікорський дав Трампу пораду

17:12 В цьому магазині найдешевші курячі яйця — де шукати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:06 Дорогі кредити, вигідні депозити — що дає висока облікова ставка

17:02 Ресторанна сфера відновилася — хто відкрив найбільше закладів

17:00 Закордонний паспорт за три дні — скільки коштує послуга у 2025

16:52 Прем'єр Бельгії закликав світ посилити Україну перед переговорами

16:47 В Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки — у звʼязку з чим

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати