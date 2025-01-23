Нацотбор на Евровидение-2025 - порядковые номера и песни участников

Евровидение-2025 — порядковые номера и песни участников Нацотбора
Состоялась жеребьевка среди участников Нацотбора на "Евровидение-2025", стали известны порядковые номера выступлений в финале. Кроме того, артисты представили свои конкурсные песни.
Об этом стало известно из прямого эфира "Суспільне. Евровидение".
Порядковые номера и песни финалистов Нацотбора-2025
Итак, на нынешнем Нацотборе участники будут выступать со своими конкурсными треками в следующем порядке:
1. Влад Шериф — Wind of change
2. Абіє — Дім
3. MOLODI — my sea
4. Future Culture — Waste My Time
5. Маша Кондратенко — No Time to Cry
6. KHAYAT — HONOR
7. FIЇNKA – Культура
8. KRYLATA — STAY TRUE
9. Ziferblat — Bird of Pray
10. ДК Енергетик — Сіль
Увидеть выступления финалистов и отдать свой голос за фаворита зрители смогут уже 8 февраля во время прямого эфира. Победитель Нацотбора представит Украину на конкурсе "Евровидение", которое в 2025 году состоится в мае в швейцарском городе Базель. Полуфиналы запланированы и 13 и 15 мая, а гранд-финал — на 17 мая.
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