Нацотбор на Евровидение-2025 – список финалистов конкурса

Евровидение-2025 — стали известны финалисты нацотбора
Стали известны имена девяти финалистов национального отбора на "Евровидение". Еще одного участника песенного конкурса выберут зрители.
Список претендентов на участие в шоу представило "Суспільне. Евровидение".
Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"
Сегодня организаторы объявили имена девяти финалистов, которые будут соперничать за то, чтобы представить Украину на песенном конкурсе в Базеле, Швейцария.
Итак, список финалистов и их конкурсные песни:
- Future Culture - "Waste My Time"
- KHAYAT - "HONOR"
- KRYLATA - "STAY TRUE"
- MOLODI - "my sea"
- Ziferblat - "Bird of pray"
- Абие - "Дім"
- ДК Энергетик - "Сіль"
- Маша Кондратенко - "No time to cry"
- Влад Шериф - "Wind of change"
Еще одного десятого участника помогут выбрать зрители. В приложении "Действие" украинцы проголосуют за одного из участников лонглиста, который также сможет сразиться за победу.
Полный список финалистов будет обнародован до 17 января 2025 года. А финал национального отбора состоится 8 февраля.
Победителя национального отбора также изберут голосованием зрителей и судей.
Напомним, в настоящее время в "Действии" продолжается голосование за членов жюри нынешнего нацотбора.
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