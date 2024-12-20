Нацотбор на Евровидение-2025 – список финалистов конкурса

Финалисты нацотбора на Еровидение-2025. Фото:

Стали известны имена девяти финалистов национального отбора на "Евровидение". Еще одного участника песенного конкурса выберут зрители.

Список претендентов на участие в шоу представило "Суспільне. Евровидение".

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Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

Сегодня организаторы объявили имена девяти финалистов, которые будут соперничать за то, чтобы представить Украину на песенном конкурсе в Базеле, Швейцария.

Итак, список финалистов и их конкурсные песни:

Future Culture - "Waste My Time"

KHAYAT - "HONOR"

KRYLATA - "STAY TRUE"

MOLODI - "my sea"

Ziferblat - "Bird of pray"

Абие - "Дім"

ДК Энергетик - "Сіль"

Маша Кондратенко - "No time to cry"

Влад Шериф - "Wind of change"

Еще одного десятого участника помогут выбрать зрители. В приложении "Действие" украинцы проголосуют за одного из участников лонглиста, который также сможет сразиться за победу.

Полный список финалистов будет обнародован до 17 января 2025 года. А финал национального отбора состоится 8 февраля.

Победителя национального отбора также изберут голосованием зрителей и судей.

Напомним, в настоящее время в "Действии" продолжается голосование за членов жюри нынешнего нацотбора.

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