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Евровидение-2025 — стали известны финалисты нацотбора

20 декабря 2024 16:36
Мария Покровская - Редактор
Нацотбор на Евровидение-2025 – список финалистов конкурса
Финалисты нацотбора на Еровидение-2025. Фото:
Мария Покровская - Редактор

Стали известны имена девяти финалистов национального отбора на "Евровидение". Еще одного участника песенного конкурса выберут зрители.

Список претендентов на участие в шоу представило "Суспільне. Евровидение".

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Сегодня организаторы объявили имена девяти финалистов, которые будут соперничать за то, чтобы представить Украину на песенном конкурсе в Базеле, Швейцария.

Итак, список финалистов и их конкурсные песни:

  • Future Culture - "Waste My Time"
  • KHAYAT - "HONOR"
  • KRYLATA - "STAY TRUE"
  • MOLODI - "my sea"
  • Ziferblat - "Bird of pray"
  • Абие - "Дім"
  • ДК Энергетик - "Сіль"
  • Маша Кондратенко - "No time to cry"
  • Влад Шериф - "Wind of change"

Еще одного десятого участника помогут выбрать зрители. В приложении "Действие" украинцы проголосуют за одного из участников лонглиста, который также сможет сразиться за победу.

Полный список финалистов будет обнародован до 17 января 2025 года. А финал национального отбора состоится 8 февраля.

Победителя национального отбора также изберут голосованием зрителей и судей.

Напомним, в настоящее время в "Действии" продолжается голосование за членов жюри нынешнего нацотбора.

Также мы писали, что известная певица пожаловалась на кумовство на песенном конкурсе.

Евровидение музыка шоу голосование конкурс

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