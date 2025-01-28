Євробачення-2025 — у якому півфіналі виступить Україна

Сцена Євробачення-2025. Фото: instagram.com/eurovision

У країні-господарці цьогорічного пісенного шоу "Євробачення" Швейцарії відбулося жеребкування, яке визначило півфінали для виступів учасників. Стало відомо, коли свій номер покаже Україна.

Результати жеребкування оголосили у Instagram конкурсу.

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Під час онлайн-трансляції 28 січня було визначено, у яких півфіналах виступатимуть країни-учасниці. Так, представник України покаже свій номер у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 13 травня.

Конкурентами України у першій половині конкурсу стало ще 14 країн, серед них: Швеція, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія, Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія та Норвегія.

Країни-учасниці першого півфіналу Євробачення-2025. Фото: instagram.com/eurovision

У другому півфіналі виступатимуть учасники з таких країн: Австрія, Латвія, Вірменія, Чорногорія, Греція, Ірландія, Австралія, Литва, Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія та Сербія.

Країни-учасниці другого півфіналу Євробачення-2025. Фото: instagram.com/eurovision

Також за правилами конкурсу, країни-засновниці (Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та іспанія) та країна-господарка Швейцарія автоматично потрапляють до фіналу.

У першому півфіналі, 13 травня, віддавати голоси буде Швейцарія, Італія та Іспанія, а Німеччина, Франція та Велика Британія — проголосують 15 травня у другому.

Країни, які голосуватимуть у півфіналах. Фото: instagram.com/eurovision

Раніше стало відомо, у якому порядку виступатимуть учасники Нацвідбору на "Євробачення-2025" та їхні конкурсні пісні. Також продюсер Нацвідбору розкрив сюрпризи, які чекають на глядачів.