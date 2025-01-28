Евровидение-2025 — в каком полуфинале выступит Украина

Сцена Евровидения-2025. Фото: instagram.com/eurovision

В стране-хозяйке нынешнего песенного шоу "Евровидение" Швейцарии состоялась жеребьевка, которая определила полуфиналы для выступлений участников. Стало известно, когда свой номер покажет Украина.

Результаты жеребьевки объявили в Instagram конкурса.

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В каком полуфинале будет выступать Украина на "Евровидении-2025"

В ходе онлайн-трансляции 28 января было определено, в каких полуфиналах будут выступать страны-участницы. Так, представитель Украины покажет свой номер в первой половине первого полуфинала, который состоится 13 мая.

Конкурентами Украины в первой половине конкурса стало еще 14 стран, среди них: Швеция, Словения, Исландия, Эстония, Польша, Португалия, Нидерланды, Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Бельгия, Кипр, Хорватия и Норвегия.

Страны-участницы первого полуфинала Евровидения-2025. Фото: instagram.com/eurovision

В втором полуфинале будут выступать участники из таких стран: Австрия, Латвия, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Литва, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург, Грузия и Сербия.

Страны-участницы второго полуфинала Евровидения-2025. Фото: instagram.com/eurovision

Также по правилам конкурса, страны-основательницы (Франция, Великобритания, Германия, Италия и Испания) и страна-хозяйка Швейцария автоматически попадают в финал.

В первом полуфинале, 13 мая, отдавать голоса будет Швейцария, Италия и Испания, а Германия, Франция и Великобритания — проголосуют 15 мая во втором.

Страны, которые будут голосовать в полуфиналах. Фото: instagram.com/eurovision

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