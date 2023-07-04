Ігнорувала симптоми: друзі Мадонни розповіли, як кар'єра ледь не коштувала їй життя

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Співачка Мадонна вдома проходить лікування після того, як їй стало погано у власній квартирі. За словами друзів зірки, вона тривалий час закривала очі на погане самопочуття.

Про це пише Daily Mail.

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Останні місяці Мадонна активно готувалася до свого турне Celebration. Зірка проводила весь час на репетиціях, навіть коли погано почувалася. В результаті Мадонну знайшли непритомною у її квартирі. Зірку доправили до лікарні, а рідні вже почали готуватися до найгіршого. На щастя все обійшлося, але робота ледь не коштувала зірці життя.

"Вона ігнорувала деякі симптом хвороби, тому що думала вони підуть самі, тож не зупиняла репетиції. Їй хотілося бути кращою, вразити фанатів і зробити те, чого раніше ніхто не робив. Мадонна була дуже занята довгий час і не піклувалася про себе. Вона продовжувала працювати на межі", — ділиться джерело з оточення артистки.

Зірка, за словами колег, репетирувала шість днів на тиждень та виснажувала колектив своїм перфекціонізмом.

Менеджери артистки були переконані, що виступити більше 70 разів по всьому світу у віці 64 років — божевілля, адже на таке не здатні навіть деякі її молодші колеги.

Нагадаємо, співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення.

Раніше зірка 1990 років, лідер гурту "Yurcash" Юрко Юрченко, потрапив до лікарні. Під час благодійного концерту у артиста зник слух.