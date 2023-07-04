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Игнорировала симптомы: друзья Мадонны рассказали, как карьера чуть не стоила ей жизни

4 июля 2023 17:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Игнорировала симптомы: друзья Мадонны рассказали, как карьера чуть не стоила ей жизни
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мадонна дома проходит лечение после того, как ей стало плохо в собственной квартире. По словам друзей звезды, она долго закрывала глаза на плохое самочувствие.

Об этом пишет Daily Mail.

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Последние несколько месяцев Мадонна активно готовилась к своему турне Celebration. Звезда проводила все время на репетициях, даже когда плохо себя чувствовала. В результате Мадонну обнаружили без сознания в ее квартире. Звезду доставили в больницу, а родные уже начали готовиться к самому худшему. К счастью, все обошлось, но работа чуть не стоила звезде жизни.

"Она игнорировала некоторые симптомы болезни, потому что думала они пройдут сами, поэтому не останавливала репетиции. Ей хотелось быть лучше, удивить фанатов и сделать то, чего раньше никто не делал. Мадонна была очень занята долгое время и не заботилась о себе. Она продолжала работать на износ", — делится источник из окружения артистки.

Звезда, по словам коллег, репетировала шесть дней в неделю и выматывала коллектив своим перфекционизмом.

Менеджеры артистки были убеждены, что выступить более 70 раз по всему миру в возрасте 64 лет — безумие, ведь на это не способны даже некоторые ее более младшие коллеги.

Напомним, певицу Мадонну выписали из больницы и отвезли в апартаменты в Нью-Йорке. Там она будет находиться до полного восстановления.

Ранее звезда 1990 года, лидер группы "Yurcash" Юрко Юрченко, попал в больницу. Во время благотворительного концерта у артиста пропал слух.

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