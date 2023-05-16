Игорь Кондратюк вспомнил скандал с Олегом Винником – как артист чуть его не засудил

Продюсер Игорь Кондратюк и певец Олег Винник. Фото: коллаж Новини.LIVE

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк вспомнил историю, случившуюся много лет назад с популярным певцом Олегом Винником. Известный продюсер рассказал, как из–за неприятной ситуации артист чуть его не засудил.

Об этом Игорь Кондратюк рассказал во время интервью на канале "Stand Up Battle Club" в YouTube.

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Известный продюсер вспомнил, как во время работы над проектом "Шанс" к нему пришел молодой мальчик, которого он принял за Олега Винника. В то время юный артист очень хотел участвовать в программе продюсера Игоря Кондратюка "Шанс".

Но украинский продюсер тогда объяснил артисту, что прежде, чем попасть на "Шанс", нужно пройти "Караоке на Майдане", которое тогда вел Игорь Кондратюк. Он вспомнил, как молодой парень выдал себя за Олега Винника и отдал ему кассету, где были записаны его выступления.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Телеведущий рассказал, что он принял этого парня за Олега Винника из–за того, что он заявлял, что, как и Олег Винник, он поет в Германии. Более того, он попросил парня написать песню "Счастье", после чего только приходить на шоу.

Но впоследствии продюсеру позвонил адвокат артиста, заявивший, что на него подали в суд за клевету. Однако, Игорь Кондратюк догадался, что это был специальный пиар–ход, поскольку именно тогда Олег Винник начал впервые выступать в Украине.

Тогда продюсер рассказал адвокату, что нашел диск с выступлениями.

"Но ложь заключалась в том, что диск я не нашел. И если бы я пришел в суд, мне бы еще присудили батрачить на Олега Винника", – вспомнил Игорь Кондратюк.

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