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Стало відомо, навіщо Каньє Вест ображав євреїв

28 червня 2023 07:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо, навіщо Каньє Вест ображав євреїв
Репер Каньє Вест. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого року американський репер Каньє Вест отримав звання головного антисеміту у США. За образу євреїв його неодноразово блокували у соцмережах. Стало відомо, навіщо він робив скандальні і часом шокуючі висловлювання.  

Про це повідомляє видання The Guardian.

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В новому документальному фільмі Каньє Веста звинуватили в тому, що він образив колишнього ділового партнера та друга антисемітським висловлюваннями. Мова йде про Алекса Кляйна, технічного підприємця. Він працював з репером над Stem Player, яку той використовував для випуску свого альбому Donda 2. 

Алекс вирішив припинити співпрацю з колишнім чоловіком Кім Кардаш’ян через тривожну поведінку, зокрема публічне вихваляння диктаторів Гітлера та Путіна. У результаті він опинився на хвилі гнівної расистської тиради.

За словами Кляйна, який працював з Вестом у 2019-2022 роках, його антисемітські публічні заяви є свідомою політичною стратегією. 

"Він вважає, що це його явна доля, його богообрана доля стати президентом. Він використовував ці антиєврейські заяви як частину політичної платформи, і він сказав мені, що намагався зробити те, що зробив Трамп, більш інтенсивно", — заявив Алекс

Коли ведучий документального фільму запитав, чи план Веста полягає в тому, щоб перевершити Трампа, Кляйн не роздумуючи відповів "Так".

Репер Каньє Вест. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Каньє Веста прогулялась містом босоніж в колготках без спідньої білизни. Також ми розповідали, що Каньє Вест постане перед судом.

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