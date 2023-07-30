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Илон Маск разблокировал Канье Уэста в Twitter: но есть нюансы

30 июля 2023 15:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Илон Маск разблокировал Канье Уэста в Twitter: но есть нюансы
Американский рэпер Канье Уэст. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В декабре прошлого года американского рэпера Канье Уэста лично забанил в Twitter владелец социальной сети, миллиардер Илон Маск. Причиной стали многочисленные антисемитские высказывания музыканта, а также его увлечение Адольфом Гитлером и диктатором Путиным. И вот только сейчас профайл бывшего мужа светской львицы Ким Кардашьян разблокирован. Впрочем, есть нюансы.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Страница Канье Уэста сейчас функционирует, однако на нее наложен ряд ограничений. Так, например, 46-летний артист не сможет монетизировать свой аккаунт, а рядом с его публикациями не будет появляться реклама. Также руководство Twitter взяли с одиозного рэпера обещание, что он не будет использовать соцсеть для распространения антисемитских и других оскорбительных высказываний.

Впрочем, Канье не спешит что-либо менять в своем Twitter. Он пока не сделал ни одного сообщения, а последний пост датирован началом декабря прошлого года. Несмотря на отсутствие активности, на страницу Уэста подписаны более 31 млн пользователей соцсети.

Скриншот: Twitter/kanyewest

Напомним, ранее мы писали, что Канье Уэст вернулся в Instagram и сделал громкое заявление по поводу евреев. Также мы рассказывали, что Канье Уэст снова предстанет перед судом: в чем его обвиняют.

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