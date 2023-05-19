Илона Гвоздева показала спортивную фигуру в бикини

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото:

Танцовщица Илона Гвоздева насладилась отдыхом в Турции. Звезда "Танцев со звездами" поделилась с поклонниками не только фото живописного отеля, но и во всей красе продемонстрировала подтянутое тело в бикини.

Фото Гвоздева запостила на своей странице в Instagram.

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Не все фоловеры оценили фотографии звезды. Некоторые раскритиковали ее за то, что однажды снимки увидет ее сын, и ему будет неловко.

Танцовщица, вернувшись в Украину уже через несколько часов потеряла чувство отдыха, так как в стране звучала воздушная тревога. Об этом Илона призналась своим фолловерам.

Напомним, Илона Гвоздева показала свой дом, построенный во время войны в Украине. Известно, что это здание украинская танцовщица начала строить еще до начала полномасштабной войны, но в первое время она его не трогала.

Ранее стало известно, что танцовщица прошла немало медицинских тестов, чтобы выявить причину своего плохого самочувствия.