Ілона Гвоздьова прокоментувала скандал навколо конкурсу "Міс Україна"
Нещодавно стало відомо, що деякі моделі конкурсу "Міс Україна" вже давно не живуть в Україні. Також деякі з дівчат навіть мають зв'язки з РФ і займалися ескортом. Ця історія спричинила чимало галасу.
Свій коментар з цього приводу зробила танцівниця Ілона Гвоздьова у соціальних мережах.
Справжні українські красуні
Танцівниця переконана, що справжні красуні сьогодні частіше зустрічаються серед духовно незламних жінок. Саме військові та медикині мають прикрашати обкладинки різних видань.
"Допоки весь світ обговорює псевдо красунь конкурсанток для Міс Україна, Всесвіт і так далі, які не проживають в нашій країні зараз і мають дуже суперечливу репутації, я щиро вважаю, що наразі наші міс — це:
- наші медикині;
- наші волонтерки;
- наші звільнені жінки з полону;
- наші дружини, матері і дочки- наші військовозобовʼязані жінки.
Вони сьогодні справжнє уособлення гідності, честі, незламності, сили нашого жіночого духу і нашого тилу. Ось ці жінки мають бути на обкладинках наших і всесвітньо відомих public та журналів, вони мають представляти нашу країну за кордоном, бути обличчям і голосом нашої країни і саме їм ми завдячуємо нашим життям", — написала Гвоздьова.
Після скандалу організатори "Міс Україна" зробили заяву. Вони повідомили, що виключать з конкурсу всіх моделей, які мають "заплямовану" репутацію.
Раніше на офіційному сайті Національного конкурсу "Міс Україна" розпочалось онлайн-голосування за "Міс Україна 2023". Цього разу все по-новому: кожен українець може стати суддею та обрати майбутню представницю нашої країни на міжнародній арені Miss World 2023.
Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт-2023" похизувалася діамантовою короною.