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Ілона Гвоздьова прокоментувала скандал навколо конкурсу "Міс Україна"

15 вересня 2023 18:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ілона Гвоздьова прокоментувала скандал навколо конкурсу "Міс Україна"
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нещодавно стало відомо, що деякі моделі конкурсу "Міс Україна" вже давно не живуть в Україні. Також деякі з дівчат навіть мають зв'язки з РФ і займалися ескортом. Ця історія спричинила чимало галасу.

Свій коментар з цього приводу зробила танцівниця Ілона Гвоздьова у соціальних мережах.

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Справжні українські красуні

Танцівниця переконана, що справжні красуні сьогодні частіше зустрічаються серед духовно незламних жінок. Саме військові та медикині мають прикрашати обкладинки різних видань. 

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Допоки весь світ обговорює псевдо красунь конкурсанток для Міс Україна, Всесвіт і так далі, які не проживають в нашій країні зараз і мають дуже суперечливу репутації, я щиро вважаю, що наразі наші міс — це:

- наші медикині;

- наші волонтерки;

- наші звільнені жінки з полону;

- наші дружини, матері і дочки- наші військовозобовʼязані жінки.

Вони сьогодні справжнє уособлення гідності, честі, незламності, сили нашого жіночого духу і нашого тилу. Ось ці жінки мають бути на обкладинках наших і всесвітньо відомих public та журналів, вони мають представляти нашу країну за кордоном, бути обличчям і голосом нашої країни і саме їм ми завдячуємо нашим життям", — написала Гвоздьова.

Після скандалу організатори "Міс Україна" зробили заяву. Вони повідомили, що виключать з конкурсу всіх моделей, які мають "заплямовану" репутацію.

Раніше на офіційному сайті Національного конкурсу "Міс Україна" розпочалось онлайн-голосування за "Міс Україна 2023". Цього разу все по-новому: кожен українець може стати суддею та обрати майбутню представницю  нашої країни на міжнародній арені Miss World 2023. 

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт-2023" похизувалася діамантовою короною.

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