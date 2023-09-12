"Міс Україна Всесвіт-2023" похизувалася діамантовою короною

"Міс Україна Всесвіт-2023". Фото: instagram.com/usanova.life/

Нещодавно у Києві відбулась церемонія офіційної передачі титулу і корони "Міс Україна Всесвіт". Під час фотосесії переможниця Ангеліна Усанова показала корону у всій красі.

Відео з бекстейджу зйомки дівчина запостила у соцмережі.

Читайте також:

Титулована королева краси

Ангеліна на відео позує у чорній вузькій сукні з оздобленим камінням декольте. На голові красуні розкішна корона з діамантами.

"Нарешті починаю відчувати себе королевою. Навіть не уявляла ще півроку тому, коли була на ретриті в Індії і виглядала не як зараз, що буду стояти у діамантовій короні, виглядати так гарно та представляти нашу країну на міжнародному рівні", — прокоментувала відео Ангеліна.

Ангеліна — співачка, авторка пісень, музикант. Пише та виконує пісні на теми миру, екології та любові. Після закінчення навчання в Австрії та Індії здобула титул майстра йоги. З початку повномасштабного вторгнення Ангеліна проводила благодійні концерти з метою збору коштів на гуманітарну допомогу, допомагала знаходити житло для українських біженців в Європі, надавала моральну підтримку постраждалим від війни за допомоги йоги, медитації та саунд-хілінгу, зібрала та передала кошти для купівлі машин на фронт.

Усанова буде представляти Україну на найпрестижнішому міжнародному конкурсі краси Miss Universe-2023, фінал якого відбудеться 18 листопада 2023 року у Сальвадорі.

Нагадаємо, трансгендера, яка поїде на "Міс Всесвіт", захейтили у мережі.

Раніше у Таїланді відбувся конкурс краси Miss International Queen. Вперше в історії перемогла учасниця з Нідерландів.