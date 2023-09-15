Илона Гвоздева прокомментировала скандал вокруг конкурса "Мисс Украина"

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Недавно стало известно, что некоторые модели конкурса "Мисс Украина" уже давно не живут в Украине. Также некоторые из девушек даже имеют связи с Россией и занимались эскортом. Эта история вызвала немало шума.

Свой комментарий по этому поводу сделала танцовщица Илона Гвоздева в социальных сетях.

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Танцовщица убеждена, что настоящие красавицы сегодня чаще встречаются среди духовно сильных женщин. Именно военные и медики должны украшать обложки разных изданий.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Пока весь мир обсуждает псевдо красавиц конкурсанток для Мисс Украина, Вселенная и так далее, которые не проживают в нашей стране сейчас и имеют очень противоречивую репутацию, я искренне считаю, что наши мисс — это:

- наши медики;

- наши волонтеры;

- наши освобожденные женщины из плена;

- наши жены, матери и дочери — наши военнообязанные женщины.

Они сегодня подлинное олицетворение достоинства, чести, несгибаемости, силы нашего женского духа и нашего тыла. Вот эти женщины должны быть на обложках наших и всемирно известных public и журналов, они должны представлять нашу страну за рубежом, быть лицом и голосом нашей страны и именно им мы обязаны нашей жизнью", — написала Гвоздева.

После скандала организаторы "Мисс Украина" сделали заявление. Они сообщили, что исключат из конкурса всех моделей, имеющих "запятнанную" репутацию.

Ранее на официальном сайте Национального конкурса "Мисс Украина" началось онлайн-голосование за "Мисс Украина 2023". На этот раз все по-новому: каждый украинец может стать судьей и выбрать будущую представительницу нашей страны на международной арене Miss World 2023.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная-2023" похвасталась бриллиантовой короной.