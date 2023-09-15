Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Илона Гвоздева прокомментировала скандал вокруг конкурса "Мисс Украина" arrow

Илона Гвоздева прокомментировала скандал вокруг конкурса "Мисс Украина"

15 сентября 2023 18:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Илона Гвоздева прокомментировала скандал вокруг конкурса "Мисс Украина"
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно стало известно, что некоторые модели конкурса "Мисс Украина" уже давно не живут в Украине. Также некоторые из девушек даже имеют связи с Россией и занимались эскортом. Эта история вызвала немало шума.

Свой комментарий по этому поводу сделала танцовщица Илона Гвоздева в социальных сетях.

Читайте также:

Настоящие украинские красавицы

Танцовщица убеждена, что настоящие красавицы сегодня чаще встречаются среди духовно сильных женщин. Именно военные и медики должны украшать обложки разных изданий.

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Пока весь мир обсуждает псевдо красавиц конкурсанток для Мисс Украина, Вселенная и так далее, которые не проживают в нашей стране сейчас и имеют очень противоречивую репутацию, я искренне считаю, что наши мисс — это:

- наши медики;

- наши волонтеры;

- наши освобожденные женщины из плена;

- наши жены, матери и дочери — наши военнообязанные женщины.

Они сегодня подлинное олицетворение достоинства, чести, несгибаемости, силы нашего женского духа и нашего тыла. Вот эти женщины должны быть на обложках наших и всемирно известных public и журналов, они должны представлять нашу страну за рубежом, быть лицом и голосом нашей страны и именно им мы обязаны нашей жизнью", — написала Гвоздева.

После скандала организаторы "Мисс Украина" сделали заявление. Они сообщили, что исключат из конкурса всех моделей, имеющих "запятнанную" репутацию.

Ранее на официальном сайте Национального конкурса "Мисс Украина" началось онлайн-голосование за "Мисс Украина 2023". На этот раз все по-новому: каждый украинец может стать судьей и выбрать будущую представительницу нашей страны на международной арене Miss World 2023.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная-2023" похвасталась бриллиантовой короной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз