Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Илона Гвоздева рассказала, как отреагировал муж на ее желание увеличить грудь arrow

Илона Гвоздева рассказала, как отреагировал муж на ее желание увеличить грудь

14 октября 2023 16:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Илона Гвоздева рассказала, как отреагировал мужчина на ее желание увеличить грудь
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Илона Гвоздева готовится к пластической операции. Звезда рассказала, когда состоится процедура и как ее муж относится к ее решению.

Об этом Гвоздева написала в своем Instagram.

Читайте также:

Операция назначена на октябрь

Танцовщица поделилась с подписчиками подробностями подготовки к операции, которую ей назначили на октябрь. Гвоздева призналась, что до сих пор не определилась с размером имплантов, но очень счастлива. К тому же, рассказала хореограф, супруг принял ее решение.

 

Танцовщица Илона Гвоздева не может определиться с размером имплантов. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева не может определиться с размером имплантов. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

 

Танцовщица Илона Гвоздева с мужем. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева с мужем. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"В конце концов он сказал самые важные для меня слова: "если это сделает тебя счастливой, делай", — сказала танцовщица.

Илона Гвоздева также добавила, что после операции она должна сделать перерыв в тренировках на два месяца.

По словам звезды, она за последние годы лишь два раза приближалась к желанным формам: во время беременности и вскармливания детей. Сейчас Гвоздева решила радикально решить вопрос.

"Когда я поняла, что все возможные природные факторы я испытала, я начала думать о хирургическом вмешательстве и досконально изучать этот момент. На восприятие, ознакомление и размышления у меня ушло три года. Консультации у многих врачей, разговоры с подругами и бесконечные рассмотрения себя у зеркали", — сказала танцовщица.

Напомним, певица MamaRika сделала уколы красоты.

Ранее Илона Гвоздева назначила дату операции и показала импланты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз