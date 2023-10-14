Илона Гвоздева рассказала, как отреагировал мужчина на ее желание увеличить грудь

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева готовится к пластической операции. Звезда рассказала, когда состоится процедура и как ее муж относится к ее решению.

Об этом Гвоздева написала в своем Instagram.

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Операция назначена на октябрь

Танцовщица поделилась с подписчиками подробностями подготовки к операции, которую ей назначили на октябрь. Гвоздева призналась, что до сих пор не определилась с размером имплантов, но очень счастлива. К тому же, рассказала хореограф, супруг принял ее решение.

Танцовщица Илона Гвоздева не может определиться с размером имплантов. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева с мужем. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"В конце концов он сказал самые важные для меня слова: "если это сделает тебя счастливой, делай", — сказала танцовщица.

Илона Гвоздева также добавила, что после операции она должна сделать перерыв в тренировках на два месяца.

По словам звезды, она за последние годы лишь два раза приближалась к желанным формам: во время беременности и вскармливания детей. Сейчас Гвоздева решила радикально решить вопрос.

"Когда я поняла, что все возможные природные факторы я испытала, я начала думать о хирургическом вмешательстве и досконально изучать этот момент. На восприятие, ознакомление и размышления у меня ушло три года. Консультации у многих врачей, разговоры с подругами и бесконечные рассмотрения себя у зеркали", — сказала танцовщица.

Напомним, певица MamaRika сделала уколы красоты.

Ранее Илона Гвоздева назначила дату операции и показала импланты.