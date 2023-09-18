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"Хочу знову відчувати себе жінкою": Ілона Гвоздьова зібралася збільшити груди

18 вересня 2023 12:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Хочу знову відчувати себе жінкою": Ілона Гвоздьова зібралася збільшити груди
Хореографиня Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова наважилась на зміни у зовнішності. Зірка вирішила зробити пластичну операцію.

Про це Гвоздьова написала своєму Instagram.

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За словам хореографині, вона довго думала та вагалась щодо хірургічного втручання. Зірка багато пройшла консультацій у різних лікарів, довго спілкувалася з психологом та подругами на тему "збільшення грудей".

 

Хореографиня Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Я хочу знову відчувати себе жінкою! Народження діточок, постійний спортивний образ життя і останні роки постійного стресу дуже сильно вплинули на мій вигляд тіла! Так, хтось може казати, ви чудова, спортивна, рельєфна і так далі! Звісно, приємно це чути! Та я бачу в дзеркалі маленьку, худорляву дівчинку підлітка, яка з кожним новим роком все більше нагадує старшу сестру доньки, ніж жінку!" — говорить Гвоздьова.

Надважливе питання для Ілони було, навіщо вона хочу збільшити груди, якщо сімʼя є, чоловік взагалі проти, а на роботу це взагалі ніколи не впливало.

"Відповідь одна, для себе, для свого внутрішнього стану. І це не про впевненість чи про комплекси, гонитва за трендами чи інста-самками, це саме про естетичну насолоду самої себе, про любов до себе, про турботу про себе. Я завжди відверта з вами, мої любі друзі, і хочу надалі бути щирою з вами! Я не боюся хейту чи осуду, це моє життя, моє тіло і мої думки…", — коментує зірка.

Раніше учасниця Spice Girls розповіла, чи користувалася послугами пластичного хірурга.

Нагадаємо, невістка Кім Кардаш'ян продемонструвала фігуру після того, як позбулася імплантів.

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