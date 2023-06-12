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"Назавжди в моєму серці": Ілона Гвоздьова розповіла про тяжку втрату

12 червня 2023 16:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ілона Гвоздьова поділилася сумною новиною – зірка розповіла про втрату рідних
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася сумною новиною. Відома танцівниця розповіла про те, як дев’ять років тому в неї не стало батька та брата, та показала кадри зі своїми близькими людьми.

Відповідну публікацію Ілона Гвоздьова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Вже 9 років як вас з нами немає, але я точно знаю, що ви споглядаєте за нами з небес і завжди поруч. Ви тепер наші янголи — охоронці і в моєму серці ви завжди живі! Люблю безмежно. Тато, твої онуки так схожі на тебе, вони такі ж сильні і незламні як і ти, спритні і дуже енергійні! Ти так мріяв стати дідусем, але не встиг. Та я знаю, що ти будеш завжди їх оберігати з небес! Любий мій братик, мій Русланчик, мені так сильно не вистачає брата, який завжди мене захищав! Ти так рано пішов від нас і я так і не встигла сказати тобі, як сильно люблю тебе і як сильно сумую! Сподіваюсь, ти там разом з батьком знайшли спокій і живете у мирі! Назавжди в моєму серці…", — написала Ілона Гвоздьова.

Підписники української танцівниці не змогли пройти повз та почали залишати свої коментарі, висловлюючи співчуття на адресу Ілони Гвоздьової.

  • Такі тяжкі втрати, дуже шкода, що довелося так рано втратити тата і брата, тому ви мабуть така сильна
  • Я пам'ятаю, як був збір на лікування вашого батька @ilonagvozdeva , але я не знала, що ви втратили ще й брата, прийміть мої співчуття
  • Царство небесне, Руслан — мій однокласник, досі не вірю
  • Такі великі і важки втрати... Прийміть співчуття, Царствіє небесне, Світла пам'ять
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скріншот з Instagram 
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова показала підтягнуту фігуру в бікіні.

Раніше ми розповідали про те, що танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про погіршення стану свого здоров’я.

Також ми повідомляли про те, що популярна танцівниця Ілона Гвоздьова серйозно захворіла.

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