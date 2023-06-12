Ілона Гвоздьова поділилася сумною новиною – зірка розповіла про втрату рідних

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася сумною новиною. Відома танцівниця розповіла про те, як дев’ять років тому в неї не стало батька та брата, та показала кадри зі своїми близькими людьми.

Відповідну публікацію Ілона Гвоздьова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Вже 9 років як вас з нами немає, але я точно знаю, що ви споглядаєте за нами з небес і завжди поруч. Ви тепер наші янголи — охоронці і в моєму серці ви завжди живі! Люблю безмежно. Тато, твої онуки так схожі на тебе, вони такі ж сильні і незламні як і ти, спритні і дуже енергійні! Ти так мріяв стати дідусем, але не встиг. Та я знаю, що ти будеш завжди їх оберігати з небес! Любий мій братик, мій Русланчик, мені так сильно не вистачає брата, який завжди мене захищав! Ти так рано пішов від нас і я так і не встигла сказати тобі, як сильно люблю тебе і як сильно сумую! Сподіваюсь, ти там разом з батьком знайшли спокій і живете у мирі! Назавжди в моєму серці…", — написала Ілона Гвоздьова.

Підписники української танцівниці не змогли пройти повз та почали залишати свої коментарі, висловлюючи співчуття на адресу Ілони Гвоздьової.

Такі тяжкі втрати, дуже шкода, що довелося так рано втратити тата і брата, тому ви мабуть така сильна

Я пам'ятаю, як був збір на лікування вашого батька @ilonagvozdeva , але я не знала, що ви втратили ще й брата, прийміть мої співчуття

Царство небесне, Руслан — мій однокласник, досі не вірю

Такі великі і важки втрати... Прийміть співчуття, Царствіє небесне, Світла пам'ять

Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова показала підтягнуту фігуру в бікіні.

Раніше ми розповідали про те, що танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про погіршення стану свого здоров’я.

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